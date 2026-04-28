Colo Colo pasó un susto enorme, pero por suerte respira más tranquilo por lo ocurrido con Jonathan Villagra. El defensor salió con molestias en el último partido del Cacique, lo que lo dejaba como la gran duda para el duelo pendiente con el que pueden recuperar el liderato.

En el triunfo con la Universidad de Concepción, el zaguero terminó en el suelo luego de estirarse para despejar un balón y pidió el cambio de inmediato. Esto preocupaba pensando en la fecha pendiente contra Coquimbo Unido que se jugará este domingo 3 de abril desde las 17:30 horas, pero para tranquilidad de los hinchas y Fernando Ortiz, está a disposición.

Según revelaron este martes y luego de los exámenes médicos a los que se sometió, se descartó que su lesión sea de gravedad. De hecho, avisaron que no tendría problemas para jugar contra los Piratas, donde una victoria les devolverá el liderato exclusivo de la tabla de posiciones.

Jonathan Villagra sólo hace pasar un susto a Colo Colo con su lesión

Colo Colo celebra el poder contar con Jonathan Villagra para el partido con Coquimbo Unido. El defensor no pasó más que un susto contra la U de Conce y, a la espera de su evolución, se enfoca en recuperar el liderato frente a los Piratas.

Jonathan Villagra alivia a Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Edson Figueroa quien en la última edición de DaleAlbo AM contó novedades sobre las molestias que lo sacaron ante el Campanil. “Todo indica que fue un golpe y que llegaría“, señaló.

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Eso sí y más allá del optimismo, el reportero albo fue enfático en señalar que su presencia contra Coquimbo Unido dependerá de cómo avance en su recuperación. “Vamos a ver qué pasa con el correr de los entrenamientos”.

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La buena noticia para Colo Colo es que, en caso de no estar Jonathan Villagra, tendrá un regreso para recibir a los Piratas. Arturo Vidal cumplió su castigo por acumulación de tarjetas amarillas y retorna para ser opción en el fondo, donde ha sacado aplausos esta temporada.

Esto instala la incógnita de qué pasará con la zaga para el fin de semana. Con el King se ha utilizado la línea de tres, pero teniendo al ex Unión Española a disposición. Ahora que entrena para ver si llega, Fernando Ortiz tendrá que definir si lo manda a la cancha o busca un reemplazante que obligue a cambiar la táctica.

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Jonathan Villagra respira aliviado el no haber sufrido una lesión de gravedad y Colo Colo se saca un peso de encima. El Cacique no quiere desaprovechar oportunidad y espera dejar los tres puntos en casa para volver a la cima.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo y Villagra