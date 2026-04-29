Colo Colo ya está preparando con todo su próximo duelo por la Liga de Primera 2026. Los albos recibirán a Coquimbo Unido este fin de semana, en un duelo pendiente por la fecha 9 y que es clave para que sigan en lo más alto del torneo.

Esto lo decimos porque por ahora el Cacique tiene los mismos 21 puntos que Deportes Limache, pero con todavía ese duelo ante los piratas pendiente. En caso de ganar o empatar, el equipo de Fernando Ortiz será el único líder.

Lamentablemente la planificación para este duelo está con algunos inconvenientes, ya que en el entrenamiento de esta mañana hubo una buena y una mala noticia para los albos.

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Práctica de Colo Colo deja una buena y una mala en el Monumental

De acuerdo a información entregada por Cooperativa Deportes, durante esta mañana Jonathan Villagra no pudo trabajar a la par del resto del plantel y realizó labores diferenciadas, algo que se mantiene bajo evaluación.

“En Colo Colo no lo descartaron de inmediato, ya que el zaguero sintió un tirón y seguirá en observación durante los próximos entrenamientos”, detallaron en el mencionado medio.

Jonathan Villagra no pudo trabajar a la par de sus compañeros en el entrenamiento de hoy. | Foto: Photosport.

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Por suerte hay una noticia un poco más positiva, ya que uno que pudo volver sin problemas a los trabajos fue el uruguayo Javier Méndez. El charrúa dejó en el pasado una contractura muscular y entrenó sin problemas junto a sus compañeros.

¿Cuándo jugará Colo Colo ante Coquimbo Unido?

Albos y piratas se verán las caras este domingo 3 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 9 pendiente de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis

Colo Colo suma 21 puntos en la Liga y enfrentará a Coquimbo Unido este fin de semana.

suma en la Liga y enfrentará a este fin de semana. El uruguayo Javier Méndez retomó los entrenamientos tras superar una contractura muscular.

retomó los entrenamientos tras superar una contractura muscular. Jonathan Villagra realizó labores diferenciadas por un tirón y se mantiene bajo evaluación médica.

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