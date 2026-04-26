Colo Colo tenía una chance inmejorable para recuperar la cima y no la desaprovechó. Este domingo el Cacique venció por 1 a 2 a la Universidad de Concepción, resultado que le permite volver al liderato de la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El Eterno Campeón había cedido terreno la semana pasada con su derrota contra Palestino. Sin embargo, Deportes Limache enredó puntos contra Audax Italiano y le dejó la mesa servida a los pupilos de Fernando Ortiz para recuperar la punta del torneo.

La tarea no fue fácil, ya que el Campanil le dio pelea y supo complicarlo, especialmente en el segundo tiempo. Fue ahí que un ex U de Chile les terminó anotando un gol que metió suspenso. Eso sí, hasta el ingreso de Javier Correa que dejó en llamas el torneo antes de que se pongan al día con Coquimbo Unido en su partido pendiente.

Colo Colo iguala a Limache y comparten la cima de la tabla tras vencer a Concepción

A Colo Colo la vida le vuelve a sonreír después de volver a la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera. El Cacique derrotó por 1 2 a la Universidad de Concepción y alcanzó a Deportes Limache en la punta, con un partido pendiente aún por jugar.

Maximiliano Romero inició el triunfo de Colo Colo para volver a la cima de la tabla ante la U de Concepción. Foto: Photosport.

El equipo de Fernando Ortiz lograba dar con el gol del triunfo en los 30′ con un penal de Maximiliano Romero. Pero cuando ya preparaban la fiesta, Osvaldo González apareció en los 76′ para igualar las cosas y complicar al Eterno Campeón. Así llegaron los descuentos, donde Javier Correa ingresó desde el banquillo para darle el triunfo definitivo.

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Esta victoria deja a Colo Colo en la cima con 21 puntos junto a Deportes Limache, pero en el segundo lugar por la diferencia de goles a favor con Huachipato (14 contra 4). Eso sí, todavía con opciones de ser puntero exclusivo con su partido pendiente ante Coquimbo Unido el próximo domingo 3 de mayo desde las 17:30 horas.

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Por su parte, la U de Concepción se queda con las ganas de meterse en la parte alta de la tabla de posiciones. El Campanil alcanza las 14 unidades y se instala en el puesto 11 del torneo.

Habrá que esperar para ver cómo queda el torneo una vez el Eterno Campeón se ponga al día contra los Piratas. De ese encuentro depende saber si es que se escapan en lo más alto o si dejan las cosas en llamas para lo que viene.

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Colo Colo no puede volver a la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras un empate amargo con la U de Concepción. El Cacique desperdicia otra chance más y se llena de dudas en la recta final de la primera rueda de la temporada.

Así queda la tabla de posiciones tras el U de Concepción vs Colo Colo

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En resumen, la tabla para Colo Colo y la U de Concepción…