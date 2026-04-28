No es Colo Colo ni la U: Eligen al equipo que mejor juega en Chile

La Liga de Primera ya disputó un tramo importante de su temporada. Tras la finalización de la fecha 11, hay firmes candidatos a luchar por el título hasta la última jornada.

Nombres como Deportes Limache, Colo Colo, Universidad de Chile, O’Higgins, Coquimbo Unido y la UC asoman como protagonistas para buscar el trofeo de campeón al cierre del 2026. Protagonismo que asumen especialmente en el “Tomate mecánico” que ha sido la revelación de la temporada.

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“Si remamos todos para el mismo lado, podemos lograr el gran objetivo. Primero pensábamos en clasificar a una copa, y ahora soñamos con el título”, confesó Marcelo Flores a Todos Somos Técnicos.

¿Cuál es el equipo que mejor juega en Chile?

El tema es que el lateral izquierdo de Deportes Limache fue consultado por el equipo que mejor juega en Chile. El futbolista de 24 años sorprendió con su respuesta ya que se sacó el cassette y dejó de lado a los tres grandes y hasta a su propio equipo.

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“Para mí O’Higgins es el equipo que mejor juega en este momento”, lanzó fuerte y claro Marcelo Flores. “Me gusta la intensidad y como el medio campo te puede cambiar el partido”, recalcó sobre el esquema de Lucas Bovaglio donde Francisco González y Bryan Rabello son fundamentales.

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Pero también alabó la faceta de sus delanteros que han sido letales cada fecha. “Arriba tiene delanteros muy desequilibrantes”, recalcó por Arnaldo Castillo y Thiago Vecino.

El cuadro celeste es cuarto con 19 unidades en la Liga de Primera. En Copa Sudamericana está segundo con tres puntos y en la Copa de la Liga es líder en su grupo con 7 puntos. Por lo que se mantiene vivo en todos los frentes en este 2026.

¿Cuándo juega O’Higgins?

Cabe consignar que justamente O’Higgins juega este martes por la Copa Sudamericana. El Capo de Provincia recibe a Boston River a partir de las 22:00 horas.

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Tras ello, jugará la Copa de la Liga contra Limache el 3 de mayo. Para luego recibir a São Paulo el 8/5 en uno de los partidos más importantes en los últimos años para los rancagüinos.

En resumen:

Marcelo Flores destacó la gran campaña que realiza Deportes Limache y que lo tiene puntero en la Liga de Primera.

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Pero el lateral izquierdo reconoció que el equipo que mejor juega es O’Higgins.

El “Capo de Provincia” tiene un complicado calendario con partidos por Copa Sudamericana ante Boston River y Sao Paulo. Entre medio, disputa la Copa de la Liga.