Sebastián Vegas fracasó en Colo Colo y esperaba que su regreso al extranjero le permitiera recuperar su nivel. Sin embargo, en su retorno a México las cosas no mejoraron y este fin de semana consumó un nuevo revés con el Club León.

El ex defensor del Cacique volvió a la Liga MX para vestir la camiseta de la Fiera, ilusionado con pelear el título. Pero nada de eso terminó ocurriendo y su equipo no logró clasificar ni a los playoff del torneo azteca.

Con apenas 11 partidos y 896 minutos dentro de la cancha tras la lesión de rodilla que sufrió a finales de marzo, el zaguero suma otro revés más en su carrera. Una que a los 29 años va complicándose cada vez más.

Sebastián Vegas estira su mal paso por Colo Colo en México

A Sebastián Vegas la vida no le ha dado alegrías hace rato. El defensor termina la primera parte del año lesionado y con el León eliminado de los playoff de la Liga MX tras caer goleados por 4 a 1 frente a Toluca.

Sebastián Vegas lo sigue pasando mal después de dejar Colo Colo y no pudo clasificar en México. Foto: Getty Images.

El zaguero aprovechó la instancia para sacar la voz y hablar de lo que han sido los duros últimos meses desde que dejó Colo Colo. “La vida pone obstáculos y la única forma que conozco siempre es trabajar sin rendirse. Un torneo que se termina antes de lo esperado y con una lesión en la cual he puesto todo lo mío para haber estado lo más pronto posible“.

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Sebastián Vegas le dedicó palabras a los hinchas que lo han acompañado en el proceso. “Muy agradecido de la gente que me ha acogido en este nuevo lugar y de una ciudad que me ha tratado con cariño desde el día en que llegué”.

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“En la vida siempre hay revanchas y seguro la tendremos, con muchísimo trabajo, ganas y la humildad que nos caracteriza. Gracias. Arriba la fiera”, sentenció en su mensaje el chileno.

El fútbol mexicano entra en sus cuartos de final con los cruces ya definidos. Tigres contra Chivas, Atlas ante Cruz Azul, América ante Pumas y Toluca frente a Pachuca animarán la definición del título mientras el zaguero y sus compañeros ya piensan en la próxima rueda.

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Sebastián Vegas suma un nuevo fracaso en su carrera y no logra despegar después de su paso por Colo Colo. El León tendrá que mejorar varios detalles si es que quiere en la segunda parte del 2026 soñar con el título.

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En resumen, Vegas y Colo Colo

Nuevo fracaso deportivo : Tras su opaco paso por Colo Colo, el regreso de Sebastián Vegas a México no cumplió con las expectativas. Su equipo, el Club León , quedó eliminado de los playoff de la Liga MX tras ser goleado 4 a 1 por el Toluca, cerrando una temporada para el olvido donde no lograron pelear por el título.

: Tras su opaco paso por Colo Colo, el regreso de Sebastián Vegas a México no cumplió con las expectativas. Su equipo, el , quedó eliminado de los playoff de la Liga MX tras ser goleado 4 a 1 por el Toluca, cerrando una temporada para el olvido donde no lograron pelear por el título. Temporada marcada por las lesiones : El zaguero de 29 años ha vivido un semestre accidentado. Una lesión de rodilla sufrida a finales de marzo limitó su participación a solo 11 partidos (896 minutos), impidiéndole alcanzar la regularidad necesaria para liderar la defensa de “La Fiera”.

: El zaguero de 29 años ha vivido un semestre accidentado. Una sufrida a finales de marzo limitó su participación a solo 11 partidos (896 minutos), impidiéndole alcanzar la regularidad necesaria para liderar la defensa de “La Fiera”. Mensaje de resiliencia: A través de sus redes sociales, Vegas reconoció el duro momento que atraviesa, pero hizo una promesa de revancha. Aseguró que el torneo terminó antes de lo esperado y agradeció el cariño de la ciudad, enfatizando que la única forma que conoce para salir adelante es “trabajar sin rendirse” de cara a la segunda parte del 2026.

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