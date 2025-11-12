Colo Colo sabe que habrá mucho trabajo que hacer en el mercado de fichajes para confeccionar el plantel de 2026. Aunque todavía es una incógnita si los albos podrán competir en el concierto internacional. Ese boleto que todavía persiguen es clave para el diseño del itinerario para la ventana de traspasos.

En ese contexto, ya surgió hace algunas semanas el nombre de Diego Valdés. El enganche chileno que milita en Vélez Sarsfield conoce bien a Fernando Ortiz, pues fue dirigido por el DT del Cacique en el América de México. Por eso mismo, y ante su poca continuidad en el Fortín, el Tano lo mira de reojo.

Pero deberá hacerse la idea de que puede perderlo. En México contaron que su representante hace gestiones para sacarlo de la máxima categoría del balompié trasandino. Así lo informó el medio azteca Debate, que dio cuenta de esta movida de Gastón González, dueño de la agencia Revival Football.

Diego Valdés sabe que su pasar por Vélez no ha sido como lo imaginó. (Javier Torres/Photosport).

Sí, el mismo representante que negoció el arribo del Tano Ortiz a la dirección técnica alba. El periodista Joaquín Castañeda contó que el volante ofensivo surgido en Audax Italiano fue ofrecido al Club León de México. Curiosamente, en la Fiera hace poco se supo que el colombiano James Rodríguez no continuará en la institución.

James Rodríguez no seguirá en el León del fútbol mexicano. (Andres Pina/Photosport).

“Se preparan para la salida de Rodríguez y están en búsqueda de un jugador de jerarquía para cubrir el hueco que dejará el colombiano”, aseguró el medio antes citado. Por eso apareció Valdés en el radar del cuadro de Guanajuato. Su estadía en el balompié azteca dejó un buen sabor, tanto en el Morelia como el Santos Laguna y el América.

¿Y Colo Colo? Ofrecen a Diego Valdés al León para el mercado de fichajes próximo

Eso sí, no sólo Diego Valdés fue ofrecido al León para el siguiente mercado de fichajes, algo que puso en aprietos las intenciones del DT de Colo Colo. De hecho, hasta un trueque por Claudio Aquino se puso sobre la mesa para concretar el arribo del chileno a Pedrero.

Según el citado comunicador, hubo otros dos jugadores chilenos que también fueron propuestos a la directiva del Club León: uno fue Joaquín Montecinos, quien quedó libre tras su controvertido paso por O’Higgins de Rancagua, donde terminó su vínculo abruptamente.

Joaquín Montecinos terminó su contrato con el Capo de Provincia antes de lo estipulado. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y el otro fue Ignacio Jeraldino, centrodelantero que lucha por no descender junto a la Unión Española. Al igual que el Joaco, el ariete también tuvo experiencia en el balompié mexicano: jugó en el Atlas y el Santos Laguna. Habrá que ver si la plana mayor de las Panzas Verdes mueve sus fichas por algún chileno. Ya tienen a Rodrigo Echeverría. En Pedrero miran todo esto con especial atención. El tiempo dirá…