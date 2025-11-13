Polémica en el fútbol argentino. Es que un cotizado goleador que estuvo a punto de arribar a Colo Colo vio como la Policía de Ivestigaciones allanó su domicilio por una terrible causa. Se trata de Cristián Tarragona, hoy en Unión de Santa Fe.
El operativo pertenece al programa Escudo Por la Infancia, orientado a detectar y desarticular redes de pornografía infantil. Ahí, se requisaron dispositivos electrónicos y material útil para el análisis de peritos especializados.
El hecho ocurrió en la mañana de este jueves en el domicilio del jugador, en Santa Fe. Si bien no hubo resistencia de él hacia la policía. Posteriomente, su club salió a aclarar lo sucedido.
La explicación por el goleador argentino que quiso Colo Colo
Cristián Tarragona, artillero argentino que estuvo “listo” a fines del 2023 en Colo Colo y finalmente no terminó fichando, está en la polémica por una investigación de almacenamiento de material pornográfico infantil. Unión de Santa Fe salió a aclarar lo sucedido.
“El operativo —que tuvo como objetivo la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router)— se desarrolló con total normalidad. Tanto el jugador como su familia mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes”, reveló el equipo.
Tarragona fue un constante refuerzo que quisieron fichar en Colo Colo, tanto en 2021 como en 2023. En una de esas ocasiones, él mismo confesó que soñaba con arribar al Cacique.
ver también
Carlos Palacios rompe el silencio por la partida de Russo: “Fue un momento duro”
En diálogo con La Tercera, hace cuatro años contó que “existe una negociación que está ahí. Claro que me gustaría jugar en Colo Colo, es un club grande, una institución importante de Chile”.