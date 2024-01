El sueño de tener a Cristian Tarragona en Colo Colo al parecer se quedará nada más que en eso. El jugador argentino de Gimnasia y Esgrima de La Plata habría llegado a un acuerdo con San Lorenzo y sería el próximo atacante del elenco cuervo.

Así, al menos, lo dejó entender Nicolás Bozza, periodista platense que sigue a Gimnasia. El profesional dejó a entender que Tarragona terminó de cerrar su llegada al CASLA en las últimas horas de 2023 y que podría debutar ante su ex equipo en la Serie del Río de La Plata, torneo en el que también se encuentra Colo Colo.

La información, sin embargo, estaría aún por confirmar, ya que San Lorenzo fue inhabilitado por la FIFA debido a sus deudas, lo que significaría que no puede fichar refuerzos en el mercado.

Pese a esto, varias fuentes aseguran desde el otro lado de la Cordillera, que el 3 de enero el Ciclón pagaría lo adeudado y quedaría libre de todo castigo.

Se le cayó a Colo Colo

Cristián Tarragona era una de las opciones que más gustaban para reforzar la delantera de Colo Colo de cara a la próxima temporada. El cuadro albo busca sus refuerzos sin tener aún un DT confirmado, por lo que es la directiva la que intenta dar los primeros pasos en las negociaciones por nuevos nombres.

Todo parecía, sin embargo, marchar bien para el elenco albo. Desde los medios trasandinos aseguraron que el jugador de GELP había viajado a Chile para poner un punto final a su ingreso en el Cacique. Finalmente, el anuncio viene a demostrar que cualquier ilusión se derrumbó.

Flojito mercado albo

Desde Colo Colo se lo han tomado con cierta calma. Pese a que han sonado varios jugadores en la escuadra de Macul, no se ha confirmado aún nada, debido a que, supuestamente, Blanco y Negro no moverá su dinero hacia contrataciones mientras no llegue un nuevo DT.

En cuanto a Tarragona, si bien su rendimiento en el Lobo había atraído las miradas de muchos clubes, el delantero venía con un problema bajo el brazo: una sanción de cinco partidos, tras la campal batalla que protagonizó su equipo al quedar eliminados de la Copa Sudamericana.

¿Quién es Cristian Tarragona?

El delantero argentino de 32 años se formó en Arsenal de Sarandí. Casi toda su carrera la ha desempeñado en el fútbol argentino, con pasos por Vélez, Patronato, Platense y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Sólo una vez jugó fuera de Argentina: entre 2017 y 2018, cuando vistió los colores del Atlante de México.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El primer partido oficial de Colo Colo en 2024 será la Supercopa ante Huachipato. Antes, como parte de su pretemporada, el Cacique participará del torneo amistoso “Serie Rio de la Plata”, donde hay 15 elencos confirmados de Uruguay, Argentina y Perú.