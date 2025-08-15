Es tendencia:
Colo Colo

Colo Colo vs. Universidad Católica: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el clásico por Liga de Primera

Albos y Cruzados se enfrentan por la Fecha 20 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo recibe a Católica en el Monumental, por la Fecha 20 del Campeonato Nacional.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTColo Colo recibe a Católica en el Monumental, por la Fecha 20 del Campeonato Nacional.

Este fin de semana Colo Colo se medirá con Universidad Católica, por la Fecha 20 de la Liga de Primera, en un clásico que se realizará en el Estadio Monumental, donde ambos equipos se la jugarán para conseguir los tres puntos y escalar en la tabla.

Los albos vienen de empatar por la cuenta mínima ante Everton, igualdad que los posiciona en el séptimo puesto del Campeonato Nacional con 27 puntos, mientras que los Cruzados igualan en unidades, pero están en el octavo lugar por diferencia de goles.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. U. Católica y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Universidad Católica juegan este sábado 16 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la Fecha 20 del Campeonato Nacional.

El cásico entre Albos y Cruzados, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
¡GRATIS! El partido que puedes ver en TV abierta en la Fecha 20 de la Liga de Primera 2025

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

