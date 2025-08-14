Este viernes comienza la Fecha 20 de la Liga de Primera y los encargados de abrir los fuegos de esta nueva etapa serán Unión Española vs. Deportes Iquique, que se enfrentan este viernes en el Estadio Santa Laura.

Entre los duelos que destacan está Coquimbo Unido vs. Everton, que se jugará este domingo en la cuarta región, donde los piratas defenderán de local el liderato que mantienen con 44 unidades en el Campeonato Nacional.

Programación Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 15 DE AGOSTO

Unión Española vs. Deportes Iquique a las 15:00 hrs, en el Estadio Santa Laura.

en el Estadio Santa Laura. Unión La Calera vs. Deportes La Serena a las 20:00 hrs, en el Estadio Nicolás Chahuán.

SÁBADO 16 DE AGOSTO

Colo Colo vs. Universidad Católica a las 15:00 hrs, en el Estadio Monumental.

en el Estadio Monumental. O’Higgins vs. Cobresal a las 18:30 hrs, en el Estadio Jorge Silva.

DOMINGO 17 DE AGOSTO

Universidad de Chile vs. Audax Italiano a las 12:30 hrs, en el Estadio Nacional.

en el Estadio Nacional. Huachipato vs. Deportes Limache a las 15:00 , en el Estadio Huachipato.

, en el Estadio Huachipato. Coquimbo Unido vs. Everton a las 17:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

