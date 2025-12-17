Universidad Católica sigue buscando refuerzos para la temporada 2026, en la que volverá al ruedo internacional con boletos a la fase directa de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En Cruzados miran opciones para potenciar el plantel dirigido por Daniel Garnero.

En la UC esperan la inminente llegada del ex Universidad de Chile, Bernardo Cerezo, mientras toma fuerza la opción de Alexander Oroz.

El delantero de 22 años, formado en Colo Colo y quien se suponía iba a renovar contrato, finalmente dejará el Cacique. Así las cosas, en el Claro Arena no ven con malos ojos sumarlo a sus filas directamente de una de las veredas contrarias.

Pero no es el único “albo” que dibujaría una franja celeste: según detalló el periodista Marco Escobar de DSports, otro que toma fuerza para trasladarse a la precordillera es Bryan Rabello.

La Católica mira directo a Bryan Rabello

El rostro del canal de televisión satelital, y siempre bien dateado de la información de la Católica fue sutil pero concreto: publicó el emoji de unos ojos acompañado de “Bryan Rabello, Los Cruzados”.

Bryan Rabello es opción para reforzar a Colo Colo.

De esta manera, el rancagüino de 31 años arribaría a la Católica proveniente desde O’Higgins, donde cumplió una gran campaña que dejó al cuadro de la Sexta Región en el tercer lugar de la tabla.

Asimismo, Escobar aseguró que Cruzados sigue insistiendo por Matías Palavecino, el mediocampista y figura del Coquimbo Unido campeón.

En su carrera, Bryan Rabello debutó en Colo Colo el 2009, con la pinta de convertirse en el nuevo Matías Fernández. Después vinieron Sevilla, Deportivo La Coruña, Luzern, Leganés, Santos Laguna, Punas UNAM, Lobos BUAP, Universidad de Concepción, Atromitos, Unión Española, Gremio Novorizontino y O’Higgins, donde este año que se va cumplió con 32 partidos, nueve goles y cuatro asistencias.

