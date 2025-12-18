Universidad Católica logró una remontada de aquellas en la Liga de Primera y terminó la campaña como el sublíder de la tabla de posiciones. Los Cruzados se metieron de manera directa en la Copa Libertadores y no pierden el tiempo buscando refuerzos para el 2026.

En los últimos días el elenco dirigido por Daniel Garnero le metió el pie al acelerador a las negociaciones que mantenía pendiente, incluidas unas que no estaban en los papeles de nadie. Y es que con el deseo de pelear a nivel internacional, la UC puede dar un golpe presentando a cuatro incorporaciones.

A una figura del campeón del torneo se puede meter otra desde el extranjero. A ellas se sumarían dos nombres más que ya hasta pasaron los exámenes médicos y están a una firma de vestir la franja en el pecho.

Universidad Católica acelera para presentar a cuatro refuerzos de una

En Universidad Católica pueden dar el primer gran golpe del mercado de fichajes para el 2026. Los Cruzados alistan el arribo de cuatro refuerzos como el regalo de Navidad para sus hinchas.

Bernardo Cerezo, Matías Palavecino, Jimmy Martínez y Justo Giani están a nada de ser refuerzos de Universidad Católica para el 2026. Foto: Photosport/Getty Images.

En las últimas horas se conoció que Matías Palavecino, campeón con Coquimbo Unido, llegó a un completo acuerdo después del interés de Colo Colo y Querétaro de México. Un caso que ya estaba avanzado y por el que restaban sólo afinar unos detalles.

A él se suma Justo Giani, quien aterriza en el Claro Arena tras su paso por Aldosivi. El delantero fue visto este jueves en el aeropuerto de Pudahuel, donde evitó hablar con la prensa pero dejó en claro que es cosa de horas.

Pero lo que no estaba en los planes son los dos que se sumaron a escondidas. El primero es Jimmy Martínez, quien jugara en Huachipato en la última temporada. La periodista Belén Hernández reveló en Sportscenter de ESPN que el volante “ya se realizó incluso los exámenes médicos. Sería inminente su arribo, ya terminó su vínculo con el club Acerero“.

El segundo es Bernardo Cerezo, quien cerró su ciclo en Ñublense y también está a una firma. “La información que manejo es que también se hizo los exámenes médicos y sería inminente su arribo“.

Quedará esperar para ver si es que la franja opta por anunciar sus llegadas antes del fin de semana o si lo guardará como regalo de Navidad. Lo único cierto es que los cuatro están a nada de ser refuerzos y así pelear la Copa Libertadores con la UC.

El mercado de fichajes para el 2026 puede tener a Universidad Católica como el gran protagonista. Los Cruzados tendrán varias incorporaciones para el próximo año, donde quieren pelearlo todo.

¿Cuándo comienza la Copa Libertadores 2026 para Universidad Católica?

Si bien hoy se realizó el primer sorteo, Universidad Católica deberá esperar un tiempo más para hacer su estreno en la Copa Libertadores 2026. La fase previa del torneo comienza el próximo 3 de febrero, pero los Cruzados sacaron pasajes a la fase de grupos, la que arranca el 7 de abril.

