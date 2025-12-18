Universidad Católica comienza a preparar lo que será la próxima temporada tras clasificar a la nueva edición de Copa Libertadores. En ese contexto, Álvaro Madrid suena como refuerzo para la próxima temporada, pero algo estaría complicando su llegada.

Hace algunas semanas, el periodista Bruno Sampieri reveló que el jugador está nuevamente en carpeta, quien sonó con fuerza para reforzar el equipo durante los últimos mercados de fichajes.

Junto a Everton, el jugador tuvo una durísima temporada, donde estuvo al borde de perder la categoría, terminando en el puesto 14 de la tabla de posiciones.

La situación que complicaría la llegada de Álvaro Madrid a U Católica

El jugador de 30 años renovó este año con Everton hasta la temporada 2027 y, según revela Punto Cruzado, desde el entorno del jugador “presionan para que el volante de un salto en su carrera”.

Agregando que “lo han ofrecido a Universidad Católica para reforzar la plantilla 2026, aunque para esto, deberá pagar una pequeña cláusula que le permita salir de Everton”, añadiendo que desde la Franja lo ven como una oportunidad, pero “bajo otras condiciones”.

Según revela el medio, la posibilidad efectiva de que Madrid llegue a la UC sea mediante un préstamo por una temporada. “Tras entregar dicha propuesta, no ha existido más avance”, revelan.

Álvaro Madrid suena con fuerza en U Católica/Photosport

El jugador está en carpeta, pero “no es la prioridad para dicha zona”, añadiendo que desde la precordillera les señalaron que podría haber sorpresas para cubrir esa posición, incluso se habla de la posibilidad de que llegue un refuerzo que golpearía el mercado.

“Es una carta que podría venir desde el extranjero y que hasta el momento es la primera opción“, adelantó el medio.

La carrera de Álvaro Madrid

El capitán del equipo viñamarino inició su carrera en 2013 con Everton, disputando junto a ellos más de 300 partidos. Tuvo un breve paso por Unión La Calera el 2016, pero a la siguiente temporada regresó a “Los Ruleteros”.