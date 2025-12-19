Alan Saldivia está viviendo una situación algo extraña en Colo Colo. El defensor uruguayo cerró un 2025 donde bajó mucho su rendimiento y para más remate se lesionó, razón por la cual hay muchas dudas en torno a su continuidad para el próximo año.

Se habla de que tendría ofertas del extranjero, pero hasta ahora no ha llegada nada concreto a las oficinas del Estadio Monumental. Por lo mismo, en el Cacique ya se están poniendo en diferentes escenarios dependiendo si el charrúa sigue o no en el club.

Así lo ratificó Aníbal Mosa, quien en su calidad de presidente de los albos aseguró que ya hay un plan trazado en este mercado si Saldivia termina marchándose. No obstante, resta todavía una conversación entre el jugador y Fernando Ortiz para ver tiene un real compromiso de quedarse.

Colo Colo define salir al mercado si se va Saldivia

El timonel albo aseguró que “tenemos que definir algo con Alan Saldivia. Debemos tener una conversación con él. El director técnico tiene que conversar con Alan para ver si se va a concentrar en el club, si es que su cabeza va a estar acá, en Colo Colo. Va a ser una decisión”.

Alan Saldivia tuvo un notorio bajón de rendimiento en Colo Colo en este 2025. | Foto: Photosport.

“Teniendo eso, si es que Alan Saldivia se queda iremos por un marcador central zurdo. Si se va, iremos por un marcador central zurdo y uno derecho”, concluyó Mosa.

Cabe recordar que Colo Colo todavía deben suplir los cupos que dejaron en la defensa Emiliano Amor y Sebastián Vegas. Por ahora lo centrales que tiene el Cacique son solo el mencionado Saldivia y Jonathan Villagra.

Los números de Alan Saldivia en este 2025

En esta temporada el defensor uruguayo jugó un total de 30 partidos, siendo 19 por la Liga de Primera, seis en la Copa Libertadores y cinco en la Copa Chile. Vio seis tarjetas amarillas en 2586 minutos de acción.

