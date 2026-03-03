Mientras Carlos Palacios se recupera de operación, Boca Juniors busca fichaje de campeón del mundo

Boca Juniors enfrenta un complejo momento en el inicio de la temporada 2026. El elenco trasandino no logra encontrar su mejor versión en el torneo de apertura y de momento no clasifica a los playoffs.

En total acumula nueve puntos en siete partidos disputados. Por lo mismo, se busca revertir está situación y uno de los apuntados a que perderá su puesto es Carlos Palacios.

La “Joya” fue operado de sinovitis ya que esto le impidió entrenar y jugar con normalidad. Ante esto, recién en mayo podría estar de retorno en las canchas. “Fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa del menisco externo de la rodilla derecha”, recalcaron desde el cuadro xeneizes.

“Esperando volver pronto para poder disfrutar de esto tan maravilloso”, comentó el ex Colo Colo en sus redes sociales esperando el retorno a las canchas.

Boca Juniors busca a Paulo Dybala

El tema es que en Boca ya no hay margen de error y Claudio Úbeda enfrenta un momento complejo por los irregulares resultados.

Ante esto, la dirigencia trasandina decidió remecer el mercado y apunta por un campeón del mundo. Esto tiene relación con Paulo Dybala y que sería el encargado de ser el creador del equipo y el reemplazante de Palacios.

Paulo Dybala suena en Boca Juniors

“Boca Juniors ha iniciado conversaciones con los agentes de Paulo Dybala para intentar ficharlo como agente libre a partir de julio”, detalló Nicolo Schira, especialista en el mercado de fichajes.

“Le ofrecieron un contrato hasta diciembre de 2028 para convencer al delantero de que se una a Boca”, complementó. Por lo que de concretar la llegada del zurdo sería el golpe de jerarquía que necesita el equipo para luchar especialmente por la Copa Libertadores.

