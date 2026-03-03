Los hinchas de Colo Colo todavía están tristes, porque no están muy acostumbrados a que Universidad de Chile gane en el estadio Monumental y justamente eso ocurrió el pasado domingo.

Los azules empiezan a hacerse fuertes en Macul, puesto que de los últimos tres partidos jugados en la cancha del Cacique la U se impuso en dos. Ahora fue gracias a un gol del ex albo Matías Zaldivia.

La capacidad del entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, volvió a estar en dudas tras lo ocurrido en el Superclásico y las críticas que se habían acallado vuelven a sonar con aún más fuerza.

ver también Fernando de Paul sale a defender el trabajo de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Hemos ido de…”

Fernando Ortiz es cuestionado por Esteban Paredes

El ídolo de Colo Colo Esteban Paredes participó del programa Tipsters de Juega en Línea Chile, donde ni se arrugó para criticar al Tano Ortiz y a su cuerpo técnico.

Para el Tanque el ex estratega de América de México, que en su carrera como DT registra cero títulos, no cumple con el perfil adecuado para dirigir al elenco más grande de Chile.

“El problema es de los dirigentes, de la gente que está capacitada para contratar a los entrenadores. Tienes que ver el historial de los técnicos… Tú no puedes traer un técnico como ese, por más que el club no tenga el dinero suficiente. Tienes que pensar en qué es lo que quieres para Colo Colo en el futuro”, dijo Paredes.

Publicidad

Publicidad

Fernando Ortiz vuelve a recibir críticas. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“El año pasado demostró que no tiene la facultad para dirigir a Colo Colo. No tiene la personalidad. No tiene una identidad Colo Colo hoy en día, el único referente que tenemos es Arturo, creo que es el único que corre y que anima. El entrenador no tiene autocrítica”, cerró Paredes sobre Ortiz.

Las críticas vuelven hacia el Tano Ortiz y Colo Colo, que vuelve a la cancha este sábado, cuando visite a Audax Italiano desde las 18:00 horas.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Universidad de Chile venció a Colo Colo con un gol de Matías Zaldivia en Macul.

venció a con un gol de en Macul. Esteban Paredes criticó al entrenador Fernando Ortiz por su falta de títulos e identidad.

criticó al entrenador por su falta de títulos e identidad. Colo Colo visitará a Audax Italiano este sábado a las 18:00 horas tras la derrota.

ver también Borghi le da un inesperado espaldarazo al jugador más criticado de Colo Colo: “Me cuesta todavía…”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera