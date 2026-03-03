En Colo Colo siguen sacando conclusiones de lo que fue la dura derrota en el Superclásico 199 ante la U. Los albos mostraron una triste imagen en un partido que había que ganar como sea, con rendimientos individuales que dejaron mucho que desear.

Uno de los jugadores más criticados en la parcialidad alba fue Javier Correa, quien sumó otro derbi ante los azules siendo totalmente intrascendente en delantera. Por lo mismo hay varios que ya no lo quieren ver más en el equipo de Fernando Ortiz.

Sin embargo, hay quienes siguen respaldando al atacante argentino. En ese grupo está Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro le dio un inesperado espaldarazo a Correa.

El apoyo de Borghi a Correa que sorprende en Colo Colo

Tras la derrota de los albos el Bichi aseguró que “me cuesta todavía digerir algunas cosas. Colo Colo tiene algunos jugadores jóvenes y la gente empieza a decir que Maximiliano Romero es más que Javier Correa en delantera”.

“Yo digo, Romero tendrá que hacer goles para sacarle el puesto a Correa, pero no lo ha hecho, ¿Cuántos goles ha hecho? Deberá hacer diez goles para sacarlo de ahí”, agregó.

Javier Correa jugó otro Superclásico olvidable con la camiseta de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que tras cinco fechas jugadas Maximiliano Romero lleva dos goles convertidos en el Cacique, mientras que Correa suma un tanto en este 2026.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este sábado 7 de marzo a partir de las 18:00 horas ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este duelo será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

