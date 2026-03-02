El Superclásico se sigue jugando, al menos desde ahora en el Tribunal de Disciplina, una vez que se conoció el informe del árbitro Cristián Garay, quien sigue en la polémica.

Luego de las críticas de parte de Colo Colo, luego de la derrota por 1-0 contra Universidad de Chile, el juez hizo público en informe del compromiso, donde detalla la amarilla a Arturo Vidal.

Fue en el minuto 4 de partido cuando el King fue amonestado tras una falta contra Juan Martín Lucero, lo que fue relevante para el desarrollo del encuentro y que significó la furia en el camarín albo.

“Ser culpable de conducta antideportiva”, fue la explicación del árbitro Garay para amonestar rápidamente a Vidal en el partido, lo que, según el lado de los albos, condicionó todo el partido del jugador.

El árbitro denunció fuegos artificiales en el Monumental. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

ver también Roberto Tobar defiende a Garay tras pataleta de Ortiz en el Superclásico: “Lo hizo…”

Árbitro denuncia fuegos artificiales y un hincha de Colo Colo en el Superclásico

No fue la única situación que el árbitro Garay manifestó en el informe del Superclásico, porque hay una denuncia que puede traer complicaciones a Colo Colo y el estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad

“A petición de la Gerencia de Ligas y Competiciones se consigna los siguiente:

‘En el ingreso de los equipos al campo de juego, se lanzan fuegos artificiales y explotan bombas de ruido desde los sectores Arica, Cordillera y Magallanes, donde se ubican hinchas de Colo Colo”, explicó.

“En el minuto 13, un hincha ingresa a zona de exclusión a instalar un lienzo en la zona entre los sectores Cordillera y Galvarino, permaneciendo en el lugar hasta el minuto 20, cuando un guardia de seguridad lo retira hacia el sector Magallanes”, profundizó.

“Desde el minuto 48 y en varios momentos durante el segundo tiempo, se encienden bengalas intermitentemente en el sector Arica”, finalizó.

Publicidad

Publicidad