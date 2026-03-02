ver también “Tenemos el jugador más importante de Chile”: Mortero Aravena se rinde ante Fernando Zampedri

No todo fue felicidad. La agónica victoria como visita de Universidad Católica en casa de Ñublense, que los deja en el segundo puesto en Liga de Primera, puede traer una complicación para el club, especialmente para su entrenador Daniel Garnero.

No fueron pocos los reclamos de ambos equipos hacia el desempeño del árbitro Fernando Véjar, tanto por su desmedida cantidad de tarjetas amarillas que mostró, como por las reiteradas intervenciones del VAR en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

El problema es que al ser la autoridad en el encuentro, el juez tiene la potestad de informar sobre cada acontecimiento dentro de la cancha. Así se da cuenta en el informe del duelo de Católica con Ñublense, donde va con especial saña contra Garnero.

Lapidario informe de Fernando Véjar contra Garnero

Fue en el ítem de “expulsiones de cuerpo técnico” que el árbitro relata en su informe cómo se gestó la tarjeta roja que le mostró al estratega argentino, donde junto con valorar que lo echó por“conducta inadecuada dentro del banco“, detalla lo que ocurrió.

“Finalizado el partido (Garnero) se dirige al cuarto árbitro haciendo un gesto de

desaprobación con sus manos y diciendo a viva voz: ‘son un desastre’“, describió Véjar. Así, sin insultos de por medio. Por esto, Católica estará sin técnico este fin de semana.

Este martes, en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, se analizará esta situación y se conocerá el castigo que recibirá el entrenador cruzado, quien registra este 2026 un 66,6 por ciento de rendimiento, en base a cuatro triunfos, dos empates y sólo una derrota.

Imagen: Captura

En síntesis

¿Cuándo juegan los cruzados?

Por la sexta jornada en Liga de Primera, y sin la presencia de Daniel Garnero, Universidad Católica visitará a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, este sábado 7 de marzo desde las 20:30 horas.

