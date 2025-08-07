Después de lo que ocurrió con Nicolás Gamboa y su grueso error en el duelo de Colo Colo con O’Higgins, la Comisión Arbitral de la ANFP iba a estar pendiente de todo lo que dejara la última jornada de la Liga de Primera, en especial con el incidente entre Gary Medel y el juez Fernando Véjar.

Fue durante el empate que Universidad Católica obtuvo en su visita a Iquiqueque el “Pitbull” utilizó las cámaras de TNT Sports para señalar que “están amenazando los árbitros. Me están amenazando”, en referencia al réferi de aquel encuentro.

Lo que de inmediato comenzó a hacer ruido es que Véjar no consignó en su informe arbitral este incidente, por lo que la Comisión que preside Roberto Tobar decidió tomar cartas en el asunto, y en las últimas horas comunicó una drástica medida.

La decisión de Comisión Arbitral con Véjar tras acusación de Medel

La entidad dio a conocer en los últimos días los errores que cometió el juez central en aquel duelo en el Estadio Tierra de Campeones, donde reconoce errores en el cobro de dos penales, uno contra Fernando Zampedri y el otro por mano del propio bicampeón de América.

Si a todo lo anterior se suma lo que ocurrió con Medel, finalmente la Comisión Arbitral decidió borrar a Fernando Véjar de la próxima fecha del fútbol chileno, por lo que no podrá dirigir ni en Liga de Primera ni en Primera B. No es el único caso.

Pues el organismo decidió sancionar con el mismo castigo a José Cabero, a quien “ayudó” a Coquimbo Unido en el triunfo por 2-1 ante Limache, al no expulsar al defensor aurinegro Juan Cornejo por su codazo a Guillermo Pacheco, y sólo recibió tarjeta amarilla.

Por si alguno preguntaba, por segunda semana consecutiva Nicolás Gamboa no aparece en la lista de árbitros entregada por la Comisión para esta fecha en ambas categorías, desconociéndose por cuánto tiempo se extenderá este castigo.

Los jueces en fecha 19 en Liga de Primera

Palestino vs. Deportes Iquique / Cristián Garay

Huachipato vs. Unión La Calera / Piero Maza

Universidad de Chile vs. Unión Española / Diego Flores Seguel

Deportes La Serena vs. O’Higgins / Juan Lara

Everton vs. Colo Colo / Felipe González

Cobresal vs. Coquimbo Unido / Rodrigo Carvajal

Deportes Limache vs. Audax Italiano / Gastón Philippe

