No hay dudas y los números lo confirman. Ricardo Gareca es por paliza el peor entrenador que ha pasado por la selección chilena, dejando a la Roja en el último lugar de las Eliminatorias para el Mundial de 2026.

El Tigre vino a tomar mate y a comer con su familia, pero no a trabajar arduamente en la Roja, lo que se vio reflejado en los patéticos resultados que obtuvo al mando del equipo nacional.

Gareca, meses después de abandonar el país, reconoció lo que es evidente y todos saben: es un director técnico anticuado y que va de retirada en el fútbol actual.

La brutal confesión obvia de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca participó en una charla y en una visita a la escuela de formación de entrenadores Maradona-Menotti dejó en claro que se quedó en el pasado.

“Se está instalando demasiada información en el fútbol. A mí me fue mejor y he ganado más cuando he sido más simple. Cuando he querido demostrar variedad, más me he complicado“, dijo el estratega.

“Cada uno con su metodología, pero yo estoy contando la convicción que tengo yo del juego. No digo que sea malo, pero hay que ver la variedad y la cantidad de lo que se pueda utilizar”, agregó.

Ricardo Gareca fracasó en Chile. Foto: Javier Torres/Photosport

Por último, declaró en contra de los entrenadores modernos y explicó que no cree que sea tan bueno entregarle tantos datos e informaciones a los jugadores.

“Yo creo que esto de tanta información, de tantos conos y líneas, yo no sé si es bueno. En definitiva, después cuando jugás, en el campo de juego, eso no está, ¿viste? El campo de juego está limpio. Es lo que tu juegas”, cerró.

