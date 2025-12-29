La última vez que Erick Pulgar se puso la camiseta de la Selección Chilena fue el 15 de octubre del 2024, en la goleada que recibieron a manos de Colombia por 0-4 en Barranquilla. Tras esto, ni Ricardo Gareca ni Nicolás Córdova lo volvieron a nominar.

Y es bastante llamativo que mientras La Roja cerraba las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 como la peor selección de Sudamérica, el antofagastino firmó la mejor temporada de su carrera, al ganar nada menos que seis títulos con el Flamengo.

Todo lo anterior se corona con la obtención del “Cóndor de Oro” al Mejor de los Mejores del 2025 por el Círculo de Periodistas Deportivos, instancia en la que Pulgar tuvo palabras para su alejamiento de la Selección y respondió sobre si tiene en sus planes regresar.

El recado de Pulgar a Córdova y ANFP por la Selección

A la consulta de la prensa sobre si le ilusiona volver a La Roja, expresó que “no lo pienso yo, eso tiene que hacerlo el entrenador que esté en el momento. Yo hago lo que tengo que hacer en mi club, estoy todo el año con ellos, y en base a eso me ganaría un llamado“.

Sobre la chance de que Manuel Pellegrini pueda dirigir a la Selección, Pulgar respondió que “es un muy buen nombre, pero eso no depende de mí“, y agrega sobre quién debe tomar el mando técnico que “eso lo tiene que ver la dirigencia, no depende de nosotros los jugadores“.

Consultado por si puede ser la figura que comande el nuevo proceso de La Roja, el antofagastino comentó que “el ser referente lleva varios años y aquí, el chileno no te da el tiempo para ser un referente, yo me siento más referente en mi club“.

Los números del antofagastino en La Roja

Con la camiseta de la Selección Chilena, Erick Pulgar disputó 54 encuentros, con 3.804 minutos, en donde registró cuatro goles y cuatro asistencias, además de recibir 16 tarjetas amarillas. Ganó la Copa América Centenario.

Erick Pulgar, elegido el Mejor de los Mejores del 2025 (Pepe Alvújar/CPD)

