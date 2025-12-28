No caben dudas de que el volante chileno Erick Pulgar vivió el mejor año de su carrera. En un 2025 marcado por su grave fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho, logró cerrar el calendario con nada menos que seis títulos con Flamengo.

Todo comenzó en los primeros meses, con la obtención del Campeonato Estadual Carioca y la Supercopa de Brasil, ya más cercano en el tiempo logró la Copa Libertadores y el Brasileirao, además de la Copa Interamericana y la FIFA Challenger Cup, estos dos últimos en su paso por Qatar.

Por todo lo anterior, al momento de regresar a su ciudad natal Antofagasta para pasar unos días de vacaciones con su familia, Pulgar recibió un masivo reconocimiento durante una ceremonia que se realizó en el balneario de Taltal.

El masivo homenaje a Erick Pulgar en su natal Antofagasta

El mediocampista aprovechó su viaje con amigos, en casas rodantes, hasta la localidad de Cifuncho no sólo para desconectarse de su agitada temporada con Flamengo, también para recibir el cariño de los niños e hinchas de esa zona del país.

En ese ámbito, Pulgar fue el protagonista de un gigantesco mural con su rostro besando la Copa Libertadores y con la bandera chilena en sus espaldas, para luego tomar uno de los sprays e inmortalizar el tributo con su firma.

La instancia también sirvió para que la comunidad de Taltal se tomara fotos con el mejor futbolista chileno del 2025 según el Círculo de Periodistas Deportivos, y recibir el cariño de su gente. Por fin es profeta en su tierra.

Los números del chileno en 2025

Junto con los seis títulos que conquistó esta temporada con Flamengo, entre torneos locales e internacionales, Erick Pulgar disputó 2.854 minutos en 37 compromisos, donde anotó un gol y recibió 14 tarjetas amarillas.

