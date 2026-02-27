¿Era para roja? La polémica jugada que protagonizaron Erick Pulgar y Matías Sepúlveda

Lanús de Matías Sepúlveda logró la hazaña y se quedó con la Recopa. El cuadro trasandino superó a Flamengo y levantó el trofeo nada menos que en el Estadio Maracaná. Partido que además del “Tucu” tuvo como protagonista a Erick Pulgar.

Es que los dos jugadores nacionales protagonizaron un curioso cruce y que llamó la atención en redes sociales por la resolución del juez central. La polémica jugada se registró en el minuto 87, cuando el cuadro brasileño se había puesto 2-1 y necesitaba un gol para levantar el título de supercampeón del continente.

El nacido en Antofagasta intentó cortar el contragolpe de Lanús, y la peor parte la sacó Sepúlveda. Es que Pulgar, fiel a su estilo, fue con todo al balón y se llevó puesto al ex U de Chile con una patada que de inmediato mereció tarjeta amarilla. Tras la fuerte patada, de inmediato pidió disculpas a su compañero de la selección.

Ahora esto desató los reclamos tanto del cuerpo técnico trasandino como de la transmisión por la vehemencia del jugador de Flamengo. Incluso algunos pidieron la revisión del VAR, aunque esto fue desestimado por el juez central Gustavo Tejera.

¿Cuánto pagó Lanús por Matías Sepúlveda?

Matías Sepúlveda dejó Universidad de Chile y emigró este año a Lanús. El cuadro granate pagó la cláusula de salida del “Tucu” y se quedó con la carta del seleccionado nacional para reforzar el equipo de Mauricio Pellegrini. Según indicó La Voz Azul, el elenco trasandino pagó cerca de un millón de dólares por el volante zurdo.

El futbolista firmó contrato hasta finales de 2029 y su valor de mercado es de 1,2 millones. Cifra que podría incrementar en los próximos días tras la conquista de la Recopa.

