Tras ganar la Recopa con Lanús: La romántica celebración de Matías Sepúlveda

Lanús de Matías Sepúlveda logró la hazaña y en el Estadio Maracaná superó a Flamengo en la Recopa 2026. El elenco dirigido por Mauricio Pellegrini superó al cuadro brasileño de Erick Pulgar por 3-2 y se coronó como el supercampeón del continente.

Resultado que contó con la especial participación del seleccionado nacional. El ex Universidad de Chile ingresó en el minuto 64 por Eduardo Salvio. Momento más que complicado ya que el Fla se abalanzó sobre el arco granate y logró estirar la definición hasta la prórroga.

ver también Los elogios de ESPN a Sepúlveda campeón de la Recopa: “Meritorio, de a poco va ganándose un lugar”

Sin embargo, Lanús sacó la chapa de campeón y con un inspirado “Tucu” logró remontar el marcador y quedarse con el triunfo con los tantos de José Canale y Dylan Aquino. Lo que desató los festejos en el Maracaná con los cientos de hinchas trasandinos que viajaron hasta Brasil.

El romántico mensaje para Matías Sepúlveda

Matías Sepúlveda llegó en este 2026 a Lanús y de inmediato se acopló al sistema de juego de Mauricio Pellegrino. A tal punto que el chileno es el primer cambio y ya pide camiseta de titular en el cuadro granate.

Mariana López y Tucu Sepúlveda más enamorados que nunca.

Pero la conquista de la Recopa 2026 es el premio de un trabajo silencioso para el seleccionado nacional. Lo que quedó retratado en la postal que publicó su pareja Mariana López.

Publicidad

Publicidad

“Trabajador, humilde. Siempre dando todo. Vos más que nadie sabe todo lo que te esfuerzas. Y sobretodo por ser tan buena persona”, recalcó la Psicóloga clínica en su Instagram. “Sos enorme. Por tu esfuerzo y humildad te mereces todo”, agregó con una postal del “Tucu” con el nuevo trofeo que puede sumar a su vitrina. “Te amo mi hermosa, gracias por estar”, replicó el futbolista nacional.