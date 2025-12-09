Es tendencia:
Copa Libertadores

Erick Pulgar deja la grande al recordar jugada en la final de la Copa Libertadores: “Me asuste…”

El volante chileno recalcó que antes hubo una jugada que también mereció tarjeta roja contra Palmeiras. Pero ahora también confesó que tuvo temor por ser expulsado.

Por Felipe Pavez Farías

En ese momento Pulgar sintió miedo de ser expulsado en la final de la Copa Libertadores
Flamengo consiguió el doblete en está temporada y levantó el Brasileirao y la Copa Libertadores. El elenco dirigido por Filipe Luis se hizo fuerte en ambas competencias y marcó importantes diferencias con sus adversarios. Lo que tuvo como protagonista a Erick Pulgar como pieza clave en el once estelar del ‘Fla’. 

El tema es que el chileno ha desatado una polémica de aquellas por la controversial jugada que protagonizó en la definición con Palmeiras. En la final disputada en Lima, tuvo un fuerte encontrón con Bruno Fuchs. El nacido en Antofagasta en su intento por recuperar el balón, golpeó al defensa del Verdao y peligró con la roja. 

Pero el árbitro argentino Darío Herrera ni el VAR indicaron la expulsión por lo que solo fue amonestado. Lo que desató el enojo de Abel Ferreira. “Se necesitan cambios, pero no en el Palmeiras. Ya saben de qué hablo. Solo quiero decirles esto a nuestros aficionados: el Palmeiras es un club diferente y especial”, recalcó al revisar la polémica jugada. 

¿Qué pasó con Erick Pulgar?

Así las cosas el tiempo ha pasado y ahora fue Erick Pulgar el que decidió abordar nuevamente la polémica jugada. “Había pasado una jugada anterior con Carrascal. Si van a hablar solo de lo mío, no es justo”, respondió de entrada sobre lo ocurrido. Lo que fue directamente al DT portugués del Palmeiras.

Así quedó la pierna de Fuchs tras el “cariño” de Pulgar

Pero luego confesó que tuvo temor de recibir tarjeta roja y dejar a su equipo con uno menos en la final de la Libertadores.

“Después de la falta, Varela me preguntó que había pasado y él me confirmó que era amarilla. Ahí me relajé un poco. Me asuste un poco por la roja”, sentenció el volante nacional que ahora está en Qatar para disputar la “Intercontinental” con Flamengo. 

¿Cuándo juega Erick Pulgar?

Tras ganar el Brasileirao y la mencionada Copa Libertadores, Flamengo ahora debe disputar la Copa Intercontinental de la FIFA. 

El elenco de Erick Pulgar comienza su participación este miércoles 10 de diciembre cuando se mida al Cruz Azul, que viene como ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf. 

El encuentro está programado para las 14:00 horas y se disputará en el Ahmad bin Ali Stadium en Qatar. El duelo será transmitido por Directv y DGO. 

