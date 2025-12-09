En una de las finales más apretadas de los últimos tiempos en la Copa Libertadores, el Flamengo del volante chileno Erick Pulgar conquistó la “Gloria Eterna” al derrotar por 1-0 al Palmeiras, en el Estadio Monumental de Lima.

Una victoria que actualmente está en entredicho, principalmente en Brasil, donde aseguran que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) detectó irregularidades en este encuentro, y que podrían traer castigos importantes.

Pese a los reclamos que hicieron desde todos los estamentos del Palmeiras, principalmente por la no sanción a Pulgar por la fuerte patada que le pegó al defensor Bruno Fuchs, a quien apunta la organización de la Libertadores es al técnico rubronegro, Filipe Luís.

Conmebol detecta irregularidades en Final de Copa Libertadores

La información se dio a conocer en esta jornada por el periodista Renán Moura de la cadena radial Globo, quien reveló que desde el ente rector estudian medidas sancionatorias en contra del entrenador del actual campeón de América.

No será el único. Pues la Conmebol tiene entre ceja y ceja al ayudante de Filipe Luís, Gabriel Skinner, y al entrenador del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira. El profesional advierte que los castigos se harán efectivos en la próxima edición de Copa Libertadores.

¿Por qué serán castigados?

Según reportó el comunicador, el cuarto árbitro de la Final en Lima, el argentino Nicolás Ramírez, informó que el campeón de Libertadores tardó en volver para el segundo tiempo más de 2 minutos y medio, mientras que el “Verdão” se retrasó en 1 minuto y 22 segundos.

Además, el ayudante de Filipe Luís en Flamengo lanzó provocaciones en contra del banco de suplentes y cuerpo técnico de Palmeiras durante el entretiempo. Hechos que provocaron la apertura del expediente disciplinario por parte de Conmebol.

¿Cuándo vuelve a jugar el “Mengão”?

Este miércoles 10 de diciembre, Flamengo de Erick Pulgar debutará en la Copa Intercontinental cuando enfrente al cuadro mexicano de Cruz Azul en el Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan, desde las 14:00 horas (de Chile).

Así terminó el cuadro de Pulgar en el Brasileirao