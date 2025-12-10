Colo Colo tuvo día de decisiones tras cerrar la temporada 2025 en un año centenario que fue de tropiezo en tropiezo para culminar con las manos vacías en un rotundo fracaso. Es que en el estadio Monumental hubo reunión de directorio y hay novedades.

De partida se confirmó que pese a todo, el DT Fernando Ortiz seguirá en su cargo, con más y tranquilidad, desde el inicio del próximo curso, tiempo tras asumir sobre el final de temporada en reemplazo de Jorge Almirón.

Además, se zanjó que no se renovará contrato a Mauricio Isla, Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Emiliano Amor, quienes dejan el club con el que terminan vínculo.

Pero además hay otro punto que deberá esperar: el caso del arquero Brayan Cortés, quien terminó su préstamo con Peñarol y debería volver a Colo Colo…

Colo Colo y futuro de Cortés: propuestas desde el extranjero

“Estamos conversando con Fernando (Ortiz), que va viajando a México. ¿Brayan Cortés? Tenemos propuestas por él para que continué en el extranjero y las estamos analizando en este momento“, reveló el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, tras la reunión de directorio.

Así las cosas, todo apunta a que Cortés no volverá a vestir la camiseta de Colo Colo y seguirá en el extranjero, aunque no en Peñarol. Las informaciones apuntan a que el club uruguayo desechó la continuidad del chileno y ya busca otro arquero fuera de las fronteras del país oriental.

Cabe recordar que Brayan Cortés se coronó campeón de la Copa Uruguay y del Torneo de Clausura con Peñarol. Así y todo, su rendimiento no dejó conforme a la directiva ni los hinchas carboneros.

Y hay un gran detalle: un regreso de Cortés a Colo Colo asoma como muy difícil recordando que el meta salió de forma abrupta y polémica del Cacique a mediados de este 2025, en deuda con su rendimiento tras el frustrado fichaje en el extranjero a principios de temporada.

