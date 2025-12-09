Peñarol ya había activado el mercado de fichajes en el fútbol chileno con el nombre de Brayan Cortés, arquero que sumaron a préstamo desde Colo Colo. Aunque luego de un semestre, el cuadro Manya determinó no activar la opción de compra por el iquiqueño.

Declinaron depositar el millón 400 mil dólares que tenía cifrada la cláusula de compra en el contrato de préstamo. Por ende, de momento Cortés debe retornar al Cacique. Mientras resuelven qué harán en la custodia del pórtico, en el cuadro aurinegro extendieron el radar de Chile.

Curiosamente, los Carboneros se interesaron en la contratación de un zaguero central cuyo equipo peleó hasta la última fecha por no descender. Un uruguayo que defendió la camiseta de Everton de Viña del Mar durante el atribulado año 2025 que vivió el cuadro Ruletero.

Las referencias son para Hugo Magallanes, marcador de 28 años. “Diego Aguirre lo quiere, no es la primera vez que insiste por él”, contó el periodista Martín Charquero en X. El oriundo de Melo está a préstamo desde Racing Club de Montevideo, donde vence su contrato en 2026.

Hugo Magallanes marca a Sebastián Sáez en un duelo entre Everton y Unión La Calera. (Andres Pina/Photosport).

Peñarol activa el mercado del fútbol chileno y quiere fichar a Hugo Magallanes

Peñarol se interesó en el mercado del fútbol chileno, es un hecho, aunque la intención de los controladores de Everton con Hugo Magallanes son otras. “Es jugador del Grupo Pachuca y la intención es llevarlo a Leon FC”, detalló Charquero, siempre en la ex red social del pajarito.

La idea es que vaya al Club León del fútbol mexicano, una institución que ha visto pasar un sinfín de jugadores que habían pasado o pasaron después por Chile. Sin ir más lejos, hoy en día está Rodrigo Echeverría en el plantel de la Fiera, que hasta hace poco tuvo también a Luciano Cabral.

Rodrigo Echeverría milita en el León de México. (Leopoldo Smith/Getty Images).

También figura Álvaro Ramos en esa lista, e incluso el lateral Dilan Zúñiga, además de Juan Cuevas y Maximiliano Cerato. ¿Más futbolistas que jugaron en el León y terminaron/volvieron al balompié chileno? Cómo no: por ejemplo, el defensor central Ramiro González, quien luego de dos años en Colo Colo pasó a, pum, sorpresa, Everton de Viña del Mar. El tiempo dirá si Magallanes cambia el auriazul por aurinegro. O si finalmente decide por un tono más verde.