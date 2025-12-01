Es tendencia:
Pertenece a Colo Colo y se encomienda al Chanchito Ramos para mantener a Iquique en Primera: “Histórico”

Este volante que pertenece al Cacique ha visto mucha acción en los Dragones Celestes este año y se encomienda a san Álvaro Ramos, que los tiene vivos.

Por Jorge Rubio

Álvaro Ramos y Edson Puch quieren mantener sí o sí a Deportes Iquique en la élite del fútbol chileno.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTÁlvaro Ramos y Edson Puch quieren mantener sí o sí a Deportes Iquique en la élite del fútbol chileno.

Este mediocampista que pertenece a Colo Colo sabe que si Deportes Iquique logra el anhelo de quedarse en primera división, gran parte habrá sido producto de los goles de Álvaro Ramos. El Chanchito no sólo es el goleador histórico de la institución.

Procuró aparecer cuando las papas queman, como se dice en la jerga futbolera nacional. Cuando son necesarios los que tienen carácter para afrontar las situaciones límite. Precisamente como la que viven los Dragones Celestes, que parecían condenados a jugar la Primera B en 2026.

Algo que ya quedó confirmado para la Unión Española. Por eso mismo, a Bryan Soto no le tembló la mano en dedicarle un mensaje al símbolo que ha tenido el equipo en esta campaña. El buque insignia en esta suerte de remontada, que puede haber sido justo a tiempo.

Bryan Soto enfrenta la marca de otro volante formado en Colo Colo: Bryan Rabello de O'Higgins. (Keyla Larrea/Photosport).

Bryan Soto enfrenta la marca de otro volante formado en Colo Colo: Bryan Rabello de O’Higgins. (Keyla Larrea/Photosport).

Los Dragones Celestes vencieron a Everton por 1-0 en el estadio Sausalito y lograron tres victorias en fila. En todos esos partidos hubo gol del Chancho Ramos, un fanático hincha y jugador surgido de las inferiores del club. Ya son 10 las conquistas que el oriundo de Alto Hospicio contabiliza en la actual Liga de Primera.

Y aunque el equipo adiestrado por Rodrigo Guerrero tendrá como difícil rival a Universidad de Chile en la última jornada, conserva una esperanza de aferrarse a a la élite. Debe vencer al Bulla, evidentemente. Y esperar que los Ruleteros pierdan ante O’Higgins, que continúa en la lucha por el Chile 2.

¿Cómo se definirá al segundo descendido de la Liga de Primera 2025?

Bryan Soto, el volante de Colo Colo que juega en Iquique y le prende velas a Ramos

Bryan Soto, el ex Colo Colo que juega en Deportes Iquique, vio a distancia el golazo de Álvaro Ramos, quien le ganó el brinco a Diego García luego de un pique muy convencido. El Chanchito corrió a conectar el centro de César González con tanta fiereza que el esfuerzo le provocó un golpe fuerte.

Quedó tendido mientras varios de sus compañeros, Edson Puch el primero, se sumaron a celebrar mientras veían cómo estaba de ese golpe con el ex defensor de Curicó Unido y Deportes Copiapó. Pero todo daba igual. Fue el 1-0 definitivo de los Dragones Celestes ante el equipo viñamarino, que también luchará en la fecha final por mantenerse en la categoría.

Bryan Soto se alegró mucho por otro tanto de Álvaro Ramos en la Liga de Primera 2025. (Instagram).

Bryan Soto se alegró mucho por otro tanto de Álvaro Ramos en la Liga de Primera 2025. (Instagram).

“Quién más que tú, Chanchito. Histórico”, escribió Bryan Soto en una historia de Instagram. Algo muy similar a lo que narró Patricio Barrera en la transmisión de TNT Sports. A 10 minutos del final, Ramos fue reemplazado. Le dejó su lugar al argentino Enzo Hoyos. El atacante de 33 años quiere dejar sí o sí al club que ama en la primera división chilena.

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Iquique. Fecha 15, Liga de Primera 2025. El jugador de Universidad de Felipe Zanca/Photosport

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Iquique. Fecha 15, Liga de Primera 2025. El jugador de Universidad de Felipe Zanca/Photosport

En tanto, Bryan Soto quiere engrosar su aporte en la campaña, donde suma 866 minutos en la Liga de Primera. Estuvo fuera por suspensión ante Everton por 10 tarjetas amarillas. También disputó 175 minutos en la Copa Chile. Otros 315 en la Copa Sudamericana. Y 154 minutos en la Copa Libertadores. Todo eso licuado suma 29 partidos.

Revisa el compacto del triunfo de Deportes Iquique sobre Everton de Viña del Mar

Así quedó Deportes Iquique en la lucha por zafar del descenso: revisa la tabla

Deportes Iquique conserva las esperanzas de mantenerse en la máxima categoría tras este repunte en la tabla de posiciones.

