En cada mercado de fichajes son varios los canteranos de Colo Colo que deben salir a préstamo para ganar algo de rodaje. A algunos esto le beneficia, con varios minutos de acción que en el Monumental simplemente no iban a tener, mientras que a otros les perjudica con el mismo panorama sin muchos partidos.

Sin embargo, podríamos decir que hay un tercer grupo de jugadores que si bien juegan bastante en estas cesiones, lo hacen en equipos que están bien metidos en la parte baja del torneo. En ese lote destaca por sobre todos Bryan Soto, quien no ha tenido mucha suerte en sus destinos.

El volante de 24 años debutó profesionalmente en el 2019, pero no fue hasta el 2021 donde logró ganar algo de notoriedad en el primer equipo albo de la mano de Gustavo Quinteros. Es más, jugó varios partidos de la Copa Chile que los albos ganaron en esa temporada.

Lamentablemente después vino una seguidilla de préstamos que no terminaron de la mejor manera, ya que casi todos tuvieron un denominador común: descender.

El canterano de Colo Colo que va por su tercer descenso en Chile

Todo partió en el 2022, cuando Soto fue enviado a Deportes La Serena. Con los papayeros el volante jugó 14 partidos, siendo parte del plantel que terminó descendiendo a la Primera B a final de temporada.

Un año más tarde llegó una nueva oportunidad en un equipo de la Primera División, siendo Everton su nuevo destino. Con los Oro y Cielo disputó 16 partidos, aunque apenas sumó 310 minutos de acción. Ahí por lo menos se ahorró el perder la categoría, ya que los viñamarinos terminaron sextos.

Bryan Soto está cerca de vivir a sus 24 años su tercer descenso en el fútbol profesional. Tiene contrato por un año más en Colo Colo. | Foto: Photosport.

No obstante, su calvario volvió en el 2024 cuando fue a préstamo a Deportes Copiapó. Con el cuadro de Atacama disputó 22 compromisos en una temporada donde fue el colista absoluto del torneo.

¿Y en este 2025? Pues está a préstamo en Deportes Iquique, elenco en el que ya lleva 16 duelos disputados (más cuatro en Copa Chile, cuatro en Libertadores y cuatro en Sudamericana). Lamentablemente ahora en los Dragones Celestes está a detalles de vivir un tercer descenso, ya que los nortinos son colistas con apenas 15 puntos tras 25 fechas jugadas.

Una carrera de varios préstamos que está cerca de terminar nuevamente de la peor forma para Byran Soto, quien tiene contrato con los albos hasta diciembre del 2026. Habrá que ver ahora si con estas experiencias se puede ganar un lugar en el Cacique o si nuevamente es enviado a préstamo.