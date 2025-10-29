Colo Colo necesita sacudirse rápido del amargo empate 2-2 que tuvo ante Deportes Limache el pasado lunes. Los albos todavía tienen chances matemáticas de clasificar a la próxima Copa Sudamericana, aunque para eso necesitan enrielarse y esperar Cobresal comience a tropezar.

Sin embargo, en las últimas horas se abrió una pequeña ventana de esperanza para el Cacique, esto luego que trascendiera una delicada denuncia contra el cuadro minero.

Resulta que el jugador Franco García, delantero argentino con paso en Cobresal y que hoy se encuentra en San Martín de Tucumán en Argentina, demandó al equipo chileno por el no pago de la opción de compra de su pase.

Este caso está en manos de la FIFA y podría acarrear un duro castigo para los mineros, ya que se habla incluso de un posible descenso a la Primera B en caso de comprobarse la falta.

¿Colo Colo a la Copa Sudamericana vía escritorio?

Si llega a producirse este escenario, el Cacique tendría motivos de sobre para celebrar, ya que con esto se correría la tabla de la actual Liga de Primera 2025. ¿Y cómo quedaría? Pues los albos subirían al séptimo puesto, tomando así el último pasaje para la próxima Copa Sudamericana.

Colo Colo debe todavía jugar ante Cobresal en el norte en lo que resta de la Liga de Primera 2025. | Foto: Photosport.

Cabe destacar que los albos de momento en este torneo son octavos con 35 puntos, a lejanas seis unidades de Cobresal y esa opción de clasificar a la segunda competencia de la Conmebol.

Por ahora resta esperar la resolución de la FIFA al respecto para determinar de los Legionarios mantiene su status como elenco de la Primera División o si se ven obligados a un abrupto descenso a la B.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

El próximo desafío de los albos será este sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas ante Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún. Este partido será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025.

