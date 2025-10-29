Colo Colo es una lágrima. El lunes le estaba ganando cómodo a Deportes Limache en el estadio Nacional y terminó empatando, resultado que no le permite avanzar en la Liga de Primera.

Los albos se imponían por un claro 2-0 con goles de Claudio Aquino y Lucas Cepeda, pero en el final los limachinos pusieron un 2-2 que enreda al equipo de Fernando Ortiz.

Colo Colo está en una paupérrima octava posición en la tabla de posiciones, a seis puntos de Cobresal, por ahora afuera de la clasificación a la Copa Sudamericana.

Arturo Vidal confía en la clasificación a Copa Sudamericana

Arturo Vidal fue a la avant premiere de la película Eterno, la cual cuenta la historia de Colo Colo, donde habló del presente del club.

El King fue consultado sobre la clasificación del elenco popular a copas internacionales, y fue a su estilo, aseguró que van a lograr al menos ese pequeño objetivo.

“No me imagino a Colo Colo afuera de una copa internacional. Tenemos cinco partidos más, los dos últimos resultados son malos, pero el equipo mejoró, tenemos una idea, nos creamos las ocasiones y eso es lo importante“, dijo el King.

Arturo Vidal habló del momento de Colo Colo. Foto: Javier Torres/Photosport

Además, Vidal se refirió al partido que tiene Colo Colo este fin de semana, que visita a Ñublense en Chillán.

“Es un partido duro con Ñublense, el objetivo es ganar, demostrar que somos Colo Colo y ojalá se nos pueda dar, que se concreten las opciones”, explicó.

¿Cuándo y a qué hora juega Ñublense vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido de Ñublense vs Colo Colo por la Liga de Primera será este sábado 1 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.