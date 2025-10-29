Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Arturo Vidal habla de Colo Colo y su clasificación a Sudamericana: “El equipo mejoró”

El volante del Cacique tiene confianza en que los albos van a remontar en las últimas cinco fechas que restan.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Arturo Vidal se lamenta por el empate de Colo colo ante Limache.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTArturo Vidal se lamenta por el empate de Colo colo ante Limache.

Colo Colo es una lágrima. El lunes le estaba ganando cómodo a Deportes Limache en el estadio Nacional y terminó empatando, resultado que no le permite avanzar en la Liga de Primera.

Los albos se imponían por un claro 2-0 con goles de Claudio Aquino y Lucas Cepeda, pero en el final los limachinos pusieron un 2-2 que enreda al equipo de Fernando Ortiz.

Colo Colo está en una paupérrima octava posición en la tabla de posiciones, a seis puntos de Cobresal, por ahora afuera de la clasificación a la Copa Sudamericana.

Esteban Pavez rompe el silencio y responde sobre su eventual salida de Colo Colo: “Mi enfoque…”

ver también

Esteban Pavez rompe el silencio y responde sobre su eventual salida de Colo Colo: “Mi enfoque…”

Arturo Vidal confía en la clasificación a Copa Sudamericana

Arturo Vidal fue a la avant premiere de la película Eterno, la cual cuenta la historia de Colo Colo, donde habló del presente del club.

El King fue consultado sobre la clasificación del elenco popular a copas internacionales, y fue a su estilo, aseguró que van a lograr al menos ese pequeño objetivo.

No me imagino a Colo Colo afuera de una copa internacional. Tenemos cinco partidos más, los dos últimos resultados son malos, pero el equipo mejoró, tenemos una idea, nos creamos las ocasiones y eso es lo importante“, dijo el King.

Publicidad
Arturo Vidal habló del momento de Colo Colo. Foto: Javier Torres/Photosport

Arturo Vidal habló del momento de Colo Colo. Foto: Javier Torres/Photosport

Además, Vidal se refirió al partido que tiene Colo Colo este fin de semana, que visita a Ñublense en Chillán.

“Es un partido duro con Ñublense, el objetivo es ganar, demostrar que somos Colo Colo y ojalá se nos pueda dar, que se concreten las opciones”, explicó.

Publicidad
El insólito chascarro que vivió Colo Colo en el aeropuerto: “Se fue todo al carajo”

ver también

El insólito chascarro que vivió Colo Colo en el aeropuerto: “Se fue todo al carajo”

¿Cuándo y a qué hora juega Ñublense vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido de Ñublense vs Colo Colo por la Liga de Primera será este sábado 1 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Lee también
La grave acusación contra Fernando Ortiz que atormenta a Colo Colo
Colo Colo

La grave acusación contra Fernando Ortiz que atormenta a Colo Colo

Arturo Vidal sorprende y habla de una posible salida de Colo Colo
Colo Colo

Arturo Vidal sorprende y habla de una posible salida de Colo Colo

"Estoy...": Pavez se desahoga con todo tras ser cortado en Colo Colo
Colo Colo

"Estoy...": Pavez se desahoga con todo tras ser cortado en Colo Colo

La gran amenaza de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la ATP mete presión
Tenis

La gran amenaza de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la ATP mete presión

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo