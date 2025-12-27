Una época del año fundamental se vive para los clubes del fútbol chileno, que buscan armar sus planteles de cara a la temporada 2026, donde uno de los elencos que más noticias genera es Colo Colo.

Los albos están buscando caras nuevas para la campaña que se acerca, pero también están dejando partir a varios futbolistas en condición de cedidos.

Uno de los que se fue del Monumental es el delantero haitiano Manley Clerveaux, quien partió a préstamo a Deportes Puerto Montt en Primera B y algunos mencionan que esa decisión fue en modo de castigo.

ver también Presidente de Limache le mete miedo a Colo Colo con ofertas por Daniel Castro: “No se descarta…”

Juan Cristóbal Guarello cuenta fea reacción de Manley Clerveaux que le terminó costando caro

La salida del veloz puntero de Colo Colo generó debate y hubo información sobre lo que llevó al Cacique a mandarlo a la B, porque el periodista Juan Cristóbal Guarello contó que Neyman cometió una fea indisciplina.

El comunicador reveló en radio Agricultura que Clerveaux le faltó el respeto a Héctor Tapia, el jefe de las divisiones inferiores de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

“Me acaban de decir lo de Clerveaux, la interna… le faltó el respeto a Tito Tapia y a los compañeros“, dijo Guarello en el espacio radial.

Manley Clerveaux no jugará en Colo Colo en 2026. Foto: Javier Torres/Photosport

El periodista de la sonrisa difícil agregó que “lo desautorizó como entrenador… no le ganó a nadie”.

Publicidad

Publicidad

Ahora, Manley Clerveaux tendrá que ganarse un puesto para sumar minutos y experiencia con Puerto Montt en la Liga de Ascenso.