Serie Río de la Plata

Reemplaza a la UC: El equipo que acompaña a Colo Colo y Concepción en Serie Río de la Plata

Tras confirmarse la ausencia de Los Cruzados del torneo amistoso que se jugará en Uruguay, la organización confirmó al tercer representante nacional.

Por Alfonso Zúñiga

Como se viene haciendo habitual en cada verano, varios equipos del fútbol sudamericano forman parte de la Serie Río de la Plata, para disputar una serie de partidos amistosos en Uruguay, y donde por tercer año habrá presencia chilena.

En un comienzo, la organización del certamen convocó a Colo Colo, Universidad Católica y Deportes Concepción para representar a nuestro país; sin embargo, Los Cruzados declinaron de asistir dados sus compromisos con la Supercopa desde el 19 de enero.

Ante esta circunstancia, desde la Serie Río de la Plata no se quedaron quietos, y a través de sus canales oficiales confirmaron al tercer equipo chileno que jugará amistosos en Uruguay. Coincidencia o no, viene desde la Región del Biobío.

El equipo que reemplaza a la UC en Serie Río de La Plata

Desde la organización del torneo amistoso, oficializaron la lista de equipos extranjeros que formarán parte de la cita, donde destacan la presencia de Independiente, Huracán, Alianza Lima, Olimpia y Cerro Porteño, entre otros.

Sobre los representantes chilenos, además de Concepción y Colo Colo, la Serie Río de La Plata confirmó la presencia de la Universidad de Concepción, último campeón de la Primera B y que regresó a la máxima categoría después de cinco campañas.

A falta de la oficialización de los rivales y estadios donde jugará el Campanil, junto a albos y lilas, el evento se disputará en múltiples canchas del balompié uruguayo desde el sábado 10 hasta el viernes 23 de enero, una semana antes que inicie la Liga de Primera.

¿Cómo se refuerza el cuadro penquista?

  • Altas: Juan Cruz Real (DT, libre), Jorge Espejo (Audax Italiano), Patricio Romero (Cobreloa), Moisés González (O’Higgins) y Cecilio Waterman (Coquimbo Unido). Renovado José Sanhueza.
  • Bajas: Cristián Muñoz (DT),
  • Rumores: Jeremías Lucco (Belgrano/ARG)

Así le fue al Campanil en 2025

