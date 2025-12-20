Colo Colo por estos días no solo trabaja en el abrochar los primeros refuerzos en este mercado de fichajes, sino que también en cerrar algunos amistosos de pretemporada para iniciar con todo el 2026.

En lo que ha sido una suerte ya de tradición en los últimos años, los albos viajarán hasta Uruguay para decir presente en la Serie Río de La Plata 2026. Ahí, el Cacique enfrentará a varios equipos en duelos preparatorios para el próximo año futbolístico.

Y ojo, que en el horizonte el equipo de Fernando Ortiz tendrá rivales de grueso calibre para ver en qué pie está el Popular tras un cierre de año bastante decepcionante.

ver también Emblema de Colo Colo pide mesura en este mercado de fichajes: “En ningún equipo del mundo existe eso de…”

Los rivales de Colo Colo en la Serie Río de La Plata 2026

De acuerdo a información entregada por el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, el Cacique enfrentará tres compromisos en suelo uruguayo. Primero jugará ante Olimpia de Paraguay y luego a Peñarol de Uruguay.

Colo Colo jugará por tercer año seguido en la Serie Río de La Plata tras hacerlo en 2024 y 2025. | Foto: Photosport.

¿Y el tercer compromiso? Queda definir quien será el rival, aunque debería salir entre Independiente de Avellaneda, Vélez Sarsfield o Liverpool de Montevideo.

Publicidad

Publicidad

ver también Filtran la nueva camiseta alternativa de Colo Colo para 2026: entra un nuevo color

Los días de estos compromisos deberían ser el jueves 15 de enero, el domingo 18 de enero y el miércoles 21 de enero. Después de eso, el Cacique tendrá varias jornadas para seguir preparando su debut en la Liga de Primera, pactado entre los días viernes 30 de enero y 1 de febrero.