Colo Colo

Puros partidazos: Revelan los duros rivales y fixture de Colo Colo en la Serie Río de La Plata 2026

Los albos jugarán sus primeros amistosos de pretemporada en Uruguay, tal y como lo han hecho en los últimos dos años.

Por Patricio Echagüe

© Photosport.El Cacique volverá a enfrentar a Peñarol en la Serie Río de La Plata.

Colo Colo por estos días no solo trabaja en el abrochar los primeros refuerzos en este mercado de fichajes, sino que también en cerrar algunos amistosos de pretemporada para iniciar con todo el 2026.

En lo que ha sido una suerte ya de tradición en los últimos años, los albos viajarán hasta Uruguay para decir presente en la Serie Río de La Plata 2026. Ahí, el Cacique enfrentará a varios equipos en duelos preparatorios para el próximo año futbolístico.

Y ojo, que en el horizonte el equipo de Fernando Ortiz tendrá rivales de grueso calibre para ver en qué pie está el Popular tras un cierre de año bastante decepcionante.

Los rivales de Colo Colo en la Serie Río de La Plata 2026

De acuerdo a información entregada por el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, el Cacique enfrentará tres compromisos en suelo uruguayo. Primero jugará ante Olimpia de Paraguay y luego a Peñarol de Uruguay.

Colo Colo jugará por tercer año seguido en la Serie Río de La Plata tras hacerlo en 2024 y 2025. | Foto: Photosport.

¿Y el tercer compromiso? Queda definir quien será el rival, aunque debería salir entre Independiente de Avellaneda, Vélez Sarsfield o Liverpool de Montevideo.

Los días de estos compromisos deberían ser el jueves 15 de enero, el domingo 18 de enero y el miércoles 21 de enero. Después de eso, el Cacique tendrá varias jornadas para seguir preparando su debut en la Liga de Primera, pactado entre los días viernes 30 de enero y 1 de febrero.

