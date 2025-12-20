Colo Colo se está moviendo a un ritmo bastante lento en la búsqueda de refuerzos en este mercado de fichajes. De momento el único contratado es el lateral derecho Matías Fernández Cordero, quien llega proveniente de Independiente del Valle.

Sin embargo, tampoco se espera que lleguen muchos más jugadores por estos días al Monumental. Falta todavía traer dos defensas centrales y un centrodelantero, demasiado poco para quienes esperan ver un real alza de un equipo que atravesó un pésimo 2025.

Uno que analizó este complejo panorama es Ivo Basay, quien en charla con RedGol aseguró que el argentino Fernando Ortiz tendrá que saber administrar desde la banca lo que ya está en el plantel pensando en el próximo año.

Basay pide mesura en Colo Colo durante este mercado

El ex atacante declaró a nuestro sitio que “la continuidad de Ortiz obedece más a un proyecto creo yo, de que esto decantara un poco más en la edad del plantel, con gente un poco más joven pensando a futuro. Esto a pesar de que en Colo Colo siempre está la inmediatez absoluta”.

“Ahora, guardando la mesura, en cualquier opinión que uno pueda tener para este 2026 tampoco se le puede pedir a un técnico que haga maravillas. El equipo tampoco se puede rearmar al 100%, porque hay todavía jugadores con contrato vigente”, agregó.

De momento Matías Fernández Cordero es el único refuerzo de Colo Colo en este mercado de fichajes. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el Hueso cerró asegurando que “en ningún equipo del mundo existe eso de que un DT trae a todos los jugadores que él quiera, porque hay contratos que se tienen que respetar”.

Se espera que en los próximos días se de por cerrado el regreso de Damián Pizarro al Cacique, llenando con esto el cupo de centrodelantero que se está buscando. Además, resta saber qué pasará con Alan Saldivia para ver cuantos defensas centrales buscan los albos en este mercado.