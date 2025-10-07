Sigue la polémica en Primera B en la lucha por evitar el descenso a la Segunda División. Por ahora, Santiago Morning estaría bajando al ser castigado con nueve puntos por inclumpimientos financieron, pero el TAS tiene la última palabra.

De restituirle las unidades al Chago, sería Deportes Santa Cruz el que por ahora bajaría de categoría. Sin embargo, en las últimas horas se sumó Magallanes al caso, donde los clubes en la pelea apelan al reglamento para quitarles puntos.

Es que alegando despido injustificado, la salida de Ivo Basay dejó la grande en el Manojito de Claveles. Ahí, equipos como Curicó y Unión San Felipe apelan al escritorio y el reglamento para sancionar a los carabeleros por “incumplir” el artículo 71.3

Escándalo por el descenso en Primera B

Magallanes está en la mira y puedes ser castigado con resta de puntos en la Primera B. Eso, por el despido injustificado que acusa Ivo Basay y no haberle pagado en plazos establecidos a dicho cuerpo técnico.

Según informa el medio Primera B Chile, “los albicelestes se habrían retrasado en la cancelación de los días trabajados del mes de agosto, con posible incumplimiento del artículo 71.3, que aborda las obligaciones financieras”.

En relación a esas remuneraciones al cuerpo técnico de Ivo Basay, Pablo Lenci y del preparador físico Ítalo Traverso, hasta ahora no hay denuncia formal de la Unidad de Control Financiero de la ANFP.

Magallanes de complica en Priemera B / Photosport

Tal como indica el citado medio, “Magallanes finalmente se habría puesto al día con las remuneraciones adeudadas, pero el flanco estaría abierto al haberlo hecho con retraso, lo que podría derivar en una resta de tres unidades

Así marcha la tabla de la B: