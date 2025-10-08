Impacto mundial ha generado la lamentable partida de Miguel Ángel Russo. El adiestrador de 69 años sufría de un complejo estado de salud. Lo que había obligado a que dejara sus funciones en Boca Juniors.

El entrenador de Carlos Palacios y Williams Alarcón, permaneció internado por varios días. Incluso se ausentó en los últimos entrenamientos por su complejo estado. Ya los últimos días se indicó desde el club xeneize que se trasladó hasta su domicilio para seguir en tratamiento con su familia.

Sin embargo, este miércoles 8 de octubre se confirmó su sensible fallecimiento. “Venía arrastrando una lucha hace varios años. Miguel amaba el fútbol. Dejó este mundo rodeado de su gente. El eligió quedarse en su casa y viendo fútbol”, informaron en Radio AM.

“Nos dejó un tipo que le hizo honor a la profesión. Fue un digno futbolista. Un enorme profesional. Dejó un sello y una marca en cada lugar que estuvo. Se va por una enfermedad muy cruel”, agregaron haciendo alusión al cáncer de vejiga y próstata que lo afectaba.

“La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”, agregó la AFA en honor al experimentado adiestrador.

Minutos más tarde llegó el mensaje de Boca Juniors haciendo oficial la partida de su querido entrenador. “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor“, expresaron.

¿Qué equipos dirigió Miguel Ángel Russo?

El experimentado entrenador tuvo una extensa carrera por varios países del continente y hasta en Arabia. Miguel Ángel Russo comenzó a dirigir en Estudiantes, luego pasó a Universidad de Chile donde marcó una época con aquella campaña de Copa Libertadores en 1996.

Luego siguió en Rosario Central, Salamanca (España), Colón, Los Andes, Monarca Morelia (México), Vélez, Boca, San Lorenzo, Racing, Millonarios (Colombia), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay), y Al-Nassr (Arabia Saudita). Entre los diversos títulos que consiguió, destacó la Copa Libertadores 2007 justamente con el cuadro xeneize, el mismo que se transformó en su club de despedida.