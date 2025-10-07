Universidad de Chile encendió alarmas esta semana, luego desde que en Argentina se hizo correr el rumor de que desde Boca Juniors estaban tras el pase de Lucas Assadi.

Es más, apuntaban un llamado del presidente del club argentino, el histórico Juan Román Riquelme, con el propio volante formado en los azules, lo que movió el piso en el Centro Deportivo Azul.

Si bien por su lado Assadi manifestó que estaba tranquilo en la U y que cualquier cosa se vería al final de la temporada, teniendo en cuenta que quiere cerrar el año de la mejor manera, faltaba la visión del club.

Por lo mismo, la U ahora saca la voz y explica la situación con el tema puntual de Boca Juniors, además que confirman que han recibido otras propuestas directamente en sus oficinas.

Lucas Assadi vive su mejor presente en la U .Foto: Javier Vergara/Photosport

ver también Lucas Assadi deja en claro su idea en U de Chile tras el llamado de Boca Juniors

¿Qué dicen de la U por la venta de Lucas Assadi?

Fue Cooperativa Deportes quienes informaron los detalles del tema Lucas Assadi en Universidad de Chile, donde la posible oferta de Boca Juniors hace temblar a los azules.

Publicidad

Publicidad

“Nosotros no nos han dicho nada, nos estamos enterando que lo llamaron no tenemos información”, explicaron desde la U.

En ese sentido, dejaron en claro que hay propuestas, que han recibido llamados, pero que es algo que recién verán al final de la temporada, donde saben que con este nivel es muy difícil que logren dejarlo.

“Han llamado directo al club por Assadi y aparecen equipos de ligas top 5 del mundo: uno piensa en Francia, Inglaterra y Alemania. Hay sondeos para Assadi. Es difícil en la U retenerlo si sigue mostrando ese nivel”, finalizó.

Publicidad

Publicidad