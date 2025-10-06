Un golpe al mercado de pases es el que comenzó a tomar fuerza desde Argentina con la gran figura de Universidad de Chile, a quien ponen en el futuro de Boca Juniors: Lucas Assadi.

Fue el youtuber Alma Xeneize quien destapó un presunto llamado de Juan Román Riquelme directo con el volante formado en los azules, donde incluso detalla que se saltó a la U en este primer acercamiento.

“El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, está que explota con Riquelme… se habría comunicado directamente con Assadi y su representante, sin avisar al club”, detalló.

En ese sentido, se repite la historia cuando el histórico “10” argentino vino a buscar a Carlos Palacios, lo que hace un nexo en la forma de trabajar del argentino a la hora de llevarse grandes figuras.

Juan Román Riquelme tuvo muchos llamados con Carlos Palacios en Colo Colo.

¿Qué pasó con Carlos Palacios y Juan Román Riquelme?

Fue en TNT Sports donde analizaron la opción de que Lucas Assadi pueda dejar Universidad de Chile para partir a Boca Juniors, donde empezaron a mirar desde dónde surgió la información.

“En una entrevista para argentina Claudio Borghi habló bien de Assadi y dijo si fuera dirigente de un equipo argentino les recomendaría llevar a Assadi. Ojo, que tiene muy buena relación con Juan Román Riquelme y hago el nexo”, comentó el periodista Leo Burgueño.

En ese sentido, el comentarista y periodista, Marcelo Muñoz, apuntó en una clave de este posible llamado desde Argentina y que parece mucho a los que pasó con Palacios.

“El representante de Lucas Assadi es el mismo de Carlos Palacios”, dejó sobre la mesa por el tema, donde se parece mucho cómo se fueron dando ambas negociaciones.

