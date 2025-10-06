Es tendencia:
Destapan que un gigante llama a Lucas Assadi para ficharlo: “Sin avisar a la U”

El talentoso volante ofensivo de Universidad de Chile vive un gran presente y aseguran que hay interesados en contratarlo.

Por Carlos Silva Rojas

© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLucas Assadi vive un gran momento en la U.

Una de las revelaciones de la temporada 2025 es el volante ofensivo Lucas Assadi, quien partió muy mal en la campaña y ahora es pieza fundamental de Universidad de Chile.

El 10 de 21 años hubo partido que se perdió porque no era citado por el DT azul, Gustavo Álvarez, sin embargo, cuando tomó camiseta de titular no la soltó más y ahora es por lejos el mejor jugador de la U.

El presente de Assadi es brillante, es más, fue la gran figura en la clasificación del equipo chileno a las semifinales de la Copa Sudamericana, anotando un gol clave ante Alianza Lima en semifinales.

Destapan que Juan Román Riquelme llamó a Lucas Assadi para llevarlo a Boca Juniors

Tan bueno es el momento de Lucas Assadi, que destapan que un gigante mundial está tras sus pasos, porque aseguran que Boca Juniors puso su mirada en el chileno.

El youtuber Alma Xeneize dio a conocer en su canal que el propio presidente del club argentino, Juan Román Riquelme, se contactó con Assadi para ofrecerle llegar al equipo de Carlos Palacios y Williams Alarcón.

El presidente de la U de Chile, Michael Clark, está que explota con Riquelme… se habría comunicado directamente con Assadi y su representante, sin avisar al club“, dijo el comunicador.

El gol de Lucas Assadi a Alianza Lima por la Copa Sudamericana. Foto: Andres Pina/Photosport

Aún no hay una información oficial sobre el supuesto interés de Boca por el volante chileno, pero ya se comienza a instalar el rumor.

Si el cuadro Xeneize quiere fichar a Lucas Assadi tendrá que negociar directamente con Azul Azul, porque tiene contrato vigente con la U hasta el 31 de diciembre de 2026.

