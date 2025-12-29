Luego de una temporada 2025 donde sólo tuvo competencia local en Argentina, Boca Juniors volverá a jugar el 2026 en Copa Libertadores, una vitrina más que atractiva para los jugadores chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.

Mientras el mediocampista se quedará en el club pese a millonaria oferta desde México, pues tiene contrato hasta diciembre del 2028, “La Joya” tiene vínculo de larga duración con los “xeneizes” hasta diciembre del 2029, por lo que ambos estarán en consideración.

Y como en Boca no contratan técnicos para ganar la liga local; sino que guías para atravesar el desierto de la Copa Libertadores. Para el 2026, su presidente Juan Román Riquelme decidió entregarle las llaves del reino a Claudio Úbeda.

El DT que definirá destino de Palacios y Alarcón en Boca

Según dio a conocer el diario trasandino Olé, en el equipo de los chilenos “se tomaron todo este tiempo para reafirmarlo en el puesto, en el que tiene vínculo hasta junio del año próximo”. Recordemos que asumió tras la muerte de Miguel Ángel Russo.

“Úbeda estará al frente de los entrenamientos este viernes 2 de enero, cuando después de la celebración de fin de año el plantel se reencuentre en Boca Predio para darle comienzo a una pretemporada que tendrá como objetivo máximo la preparación física para la Libertadores”, agrega la publicación.

Sobre los motivos de Riquelme para mantener al estratega, el medio indicó que “pese a todo, es un DT que hoy encaja perfecto en el esquema del presidente, que lo conoce, que lo vio trabajar primero con Miguel Russo y después al mando; además, porque el plantel lo respeta y lo banca“.

Claudio Úbeda será el técnico de Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca (Getty Images)

Los números de los chilenos en 2025

Carlos Palacios vs. Williams Alarcón 2.724 Minutos en cancha 1.029 36 Partidos jugados 26 3 Goles 0 4 Asistencias 1 5 Tarjetas amarillas 5 0 Expulsiones 0

Así terminó el “xeneize” en 2025

