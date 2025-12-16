Boca Juniors cerró un año más sin ser campeón, ya que Estudiantes de La Plata se quedó con el título del Torneo de Clausura en Argentina tras vencer en la final a Racing Club.

El cuadro de Carlos Palacios se quedó con las ganas de dar la vuelta olímpica, porque perdió en semifinales ante La Academia y no da una vuelta olímpica desde 2022.

El equipo que preside Juan Román Riquelme volverá a la Copa Libertadores en 2026 y el mandamás del club Xeneize quiere hacer un fichaje galáctica, que le repercute directamente la Joya Palacios.

Boca Juniors busca el fichaje de Paulo Dybala

Boca se quiere reforzar con todo de cara a 2026, y según dio a conocer Bolavip Argentina, Román negocia la llegada de Paulo Dybala.

“El Xeneize negocia con el cordobés la posibilidad de llegar en este mismo mercado. Una situación similar a la que vivió con Leandro Paredes un año atrás, cuando lo buscó para que iniciara la temporada bajo las órdenes de Fernando Gago y con el Repechaje de la Copa Libertadores por delante”, señaló el citado medio.

“El club pondría sobre la mesa una cifra cercana a los 5 millones de dólares. El trabajo del campeón del mundo será rescindir su vínculo con la escuadra italiana, algo que no será sencillo, aún con su poco rodaje. Si no lo consigue, deberá esperar hasta mitad de año”, agregó.

Paulo Dybala solamente jugó en Instituto de Córdoba en Argentina, antes de dar el paso a Europa y ahora podría volver a su país natal, para así pelear un puesto con el chileno Carlos Palacios.