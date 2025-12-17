Este jueves 18 de diciembre se llevará a cabo en la sede de la Conmebol, en la ciudad paraguaya de Luque, el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026, que contará con la presencia de dos equipos chilenos: Huachipato y O’Higgins.

El ente rector del fútbol sudamericano entregó las pautas de la ceremonia donde se conocerá la suerte de ambos connacionales en el certamen, lo que sumado a la última actualización del ranking de clubes, entrega cierta claridad de lo que se les avecina.

Basado en los actuales criterios de Conmebol, Huachipato quedó en el bombo 1 de la fase dos de Copa Libertadores, por lo que cerrará su llave como local. Mientras que O’Higgins, por quedar en el bolillero 2, abrirá su serie como dueño de casa.

¿Se podrán enfrentar Huachipato y O’Higgins en Copa Libertadores?

La respuesta inmediata es NO. La respuesta real es que sólo con una condición podría ocurrir un enfrentamiento entre equipos chilenos, pero antes conozcamos cuáles serían los rivales que le pueden tocar a las dos escuadras que en fase 2 se les impedirá toparse.

Huachipato tiene como posibles rivales en Copa Libertadores a Liverpool (Uruguay), Carabobo (Venezuela), Bolivia 3, Ecuador 3, más los tres ganadores de la primera fase previa.

Más difícil la tendrá O’Higgins, que con la excepción de los acereros, le puede tocar enfrentarse con Botafogo o Bahía de Brasil, Guaraní de Paraguay, Independiente Medellín y Deportes Tolima de Colombia, más Argentinos Juniors o Sporting Cristal de Perú.

¿Cuándo podrían enfrentarse los chilenos?

Huachipato y O’Higgins se verían las caras en la fase 3 de Copa Libertadores, siempre y cuando ambos pasen la segunda ronda. A ello hay que sumar que el sorteo de esta etapa indique que los ganadores de sus respectivas series se enfrenten. Esa sería la única excepción a la regla.

