La Copa Libertadores del 2026 empieza a tomar forma, pues están prácticamente definidos los bombos que se sortearán para la fase grupal en la que Chile tendrá a Coquimbo Unido y Universidad Católica como representantes.

Eso sí, en Argentina se pegaron flor de patinazo. Esto porque el medio trasandino Olé confundió a los cruzados con Universidad de Chile y ubicó a los azules en la próxima edición del certamen.

Un error mayúsculo, considerando que el elenco laico ni siquiera podrá participar en la fase previa, al quedar en el cuarto lugar del certamen y clasificar así a Copa Sudamericana.

La confusión de Olé con U Católica y U de Chile

Difícil panorama para U. Católica y Coquimbo

Más allá del chascarro cometido por los argentinos, se avizora un panorama bastante complejo tanto para U. Católica como para Coquimbo, pues a la espera de la confirmación del certamen estarían en el bolillero 3 por ranking Conmebol.

De esta manera, puede enfrentar a dos equipos muy poderosos en fase grupal, considerando que hay elencos fuertes en los dos primeros bombos.

Según el medio, cabezas de serie serán Flamengo, Peñarol, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional, Fluminense y Liga de Quito o Libertad. También sale Independiente del Valle, pero debería aparecer ahí Lanús, como campeón de Copa Sudamericana, desplazando a los ecuatorianos.

En el segundo nivel aparecen Libertad o Barcelona, Corinthians o Universitario, Estudiantes, Bolívar, Cruzeiro, Junior de Barranquilla, Cerro Porteño y Lanús, aunque como está dicho debe ser Del Valle.

La UC y Coquimbo estarían en el bombo 3 junto a Vasco o Universitario, Rosario Central, Independiente de Santa Fe, Always Ready, La Guaira y Cusco, rivales a los que no enfrentarían.

En el bolillero 4 estarán los cuatro elencos que lleguen de la fase previa, que disputarán entre otros Botafogo, Bahía, Alianza Lima, Argentinos Juniors, The Strongest y el DIM. Además, ahí se encontrarán Mirassol, Platense, Independiente de Rivadavia y Universidad Central.