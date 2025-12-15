La misma jornada en que Universidad de Chile supo que le salió competencia por Eduardo Vargas se puede quedar con las manos vacías en el mercado de fichajes de la temporada 2026, con otro delantero.

Si O’Higgins le está haciendo la vida imposible en el torneo local, en el extranjero ahora es Nacional de Montevideo, quienes tienen todo arreglado para sumar al goleador que buscaba la U.

Se trata de Maximiliano Silvera, quien finaliza contrato con Peñarol, pero que fue buscado por su archirrival uruguayo, encontrando un acuerdo por varias temporadas.

Algo que causa un terremoto en la U que lo buscaba en su condición de libre, por lo que se puede sumar a “Turboman” entre los nombres que sonaron pero que finalmente no pisaron ni el CDA.

Maximiliano Silvera termina contrato con Peñarol y saldrá como jugador libre a Nacional. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

ver también Era la gran ambición de la U de Chile, pero va a fichar con otro club: “Va a jugar con…”

¿Qué paso con Maximiliano Silvera y U de Chile?

Así lo detalló el periodista uruguayo Alen Banewur, en sus redes sociales, donde habla de un pleno acuerdo entre Maxi Silver y Nacional de Montevideo a contar de la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

“Confirmado. Maxi Silvera pasa de Peñarol a Nacional. El delantero firmará un contrato largo con los tricolores, que realizaron una gran oferta económica para quedarse con el jugador”, explicó.

En ese sentido, para hacerlo más formal, asegura que “se anunciará oficialmente en los primeros días de enero”, luego de que ya no pertenezca a las filas de Peñarol.

Un duro golpe en Universidad de Chile, quienes, una vez más, se comienzan a quedar atrasados en el mercado, teniendo en cuenta de que todavía no tienen entrenador.

Publicidad

Publicidad

Revisa los detalles: