Alerta azul: México se entromete y complica ansiado retorno a la U. de Chile

La Universidad de Chile ya comenzó su aventura en el mercado de fichajes. Por un lado, los azules negocian la salida de Gustavo Álvarez y, por otro, trabajan en la llegada tanto de un nuevo director técnico como de refuerzos para la temporada 2026.

En ese contexto, ha surgido un amplio abanico de candidatos en distintas posiciones, algunos de ellos nombres conocidos como Eduardo Vargas, sin embargo, ‘Turbomán’ no es el único exazul que buscarían repatriar en el CDA, ya que en las últimas horas también apareció el nombre del defensor Igor Lichnovsky.

ver también El otro retorno que busca U de Chile como refuerzo: ¿Aparte de Eduardo Vargas?

El también seleccionado nacional de 31 años tiene contrato vigente hasta 2027 con América de México. No obstante, las “Águilas” no lo tendrían considerado, situación que abrió la puerta al interés de la U, justo en un momento en que el propio zaguero apareció entrenando en redes sociales con la casaquilla azul, gesto que los hinchas interpretaron como un claro guiño.

En México buscan arrebatarle a Lichnovsky a la U

Cuándo los hinchas azules comenzaban a ilusionarse, se conoció que la U tendrá un duro competidor en la carrera por el fichaje del defensor.

Así es, porque desde México se encargaron de aclarar rápidamente el escenario del defensor, señalando que estaría cerca de firmar por otro elenco de la Liga MX en caso de concretarse su salida del América. No es otro más que el Pachuca de México.

En medio de los rumores que hablan de su salida del América, Lichnovsky apareció entrenando con una camiseta de la U.

Publicidad

Publicidad

“Todo indica que Pachuca haría todo lo posible para quedarse con el defensa para el Clausura 2026. El equipo dirigido por Esteban Solari tiene la necesidad de reforzarse en esa zona del campo de juego”, publicó el medio TV Azteca, información que fue respaldada por el periodista Raúl Gómez.

El citado medio detalló que los acercamientos entre ambas partes continúan y que, de concretarse la operación, el chileno quedará bajo las órdenes de Esteban Solari, entrenador con reciente paso por Everton de Viña del Mar.

De esta manera, Lichnovsky podría extender su aventura en México por algunas temporadas más y postergar, al menos por ahora, su regreso a la U. El defensor, según datos de Transfermarkt, tiene una valoración de un millón de euros y mantiene contrato vigente con las “Águilas” del América hasta julio de 2027.

Publicidad