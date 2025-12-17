Universidad de Chile todavía no tiene a su nuevo entrenador confirmado y eso ha frenado la conformación del plantel 2026. Uno de los que lo ha sufrido, es Lucas Di Yorio.

El goleador argentino fue uno de los jugadores más destacados del Romántico Viajero en la temporada recién terminada, pero su pase pertenece a Athletico Paranaense. Luego de finalizar su préstamo, el jugador debe regresar al club de Curitiba.

El extraño caso de Lucas Di Yorio

La opción de compra de Lucas Di Yorio era de 1,2 millones de dólares y venció el pasado 15 de diciembre. Universidad de Chile no hizo uso de esta alternativa, por lo cual si desea quedarse con el argentino, ahora debe negociar directamente con los dueños de su pase.

En el Bulla están concentrados en solucionar la salida de Gustavo Álvarez y encontrar a su nuevo entrenador. El principal candidato es Renato Paiva, quien curiosamente dirigió a Di Yorio en León de México. Por esta razón, la U podría reintentar quedarse con el atacante.

Lucas Di Yorio debe regresar a Athletico Paranaense, aunque allá no lo espera un escenario favorable. “El jugador no está en los planes para el próximo año y se espera que sea traspasado nuevamente, ya sea cedido o de forma permanente“, informó el medio Bem Paraná de Brasil.

“Para 2026, la tendencia es que el argentino cambie de club. El jugador tiene contrato hasta finales de 2027. Al menos hasta nuevo aviso, no está en los planes. Incluso con su inminente llegada, Di Yorio ni siquiera fue considerado para el equipo que competirá en el Campeonato Estadual”, complementaron.

Lucas Di Yorio ganó la Supercopa de Chile con la U. Imagen: Photosport

De esta manera, Lucas Di Yorio tendrá que buscar club y Universidad de Chile podría negociar un mucho mejor precio ante este rol de prescindible. El delantero anotó 14 goles en 43 partidos con el Romántico Viajero. Deben sellar pronto la llegada de un DT, para no perder de forma definitiva al argentino de 29 años.