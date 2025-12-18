Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Sorpresa total: El campeón Coquimbo va por el goleador de U de Chile en este mercado de fichajes  

Los Piratas quieren ir con todo en el 2026, donde representarán a Chile en la Copa Libertadores, quedándose con los goles del máximo artillero azul en esta temporada 2025.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Coquimbo va por los goles de un ex azul en este mercado.
© Photosport.Coquimbo va por los goles de un ex azul en este mercado.

Coquimbo Unido quiere apostar alto en el 2026 tras un año que quedó para la historia. El gran campeón del fútbol chileno se está trazando objetivos altos para el próximo año, sobre todo porque tiene que representar a Chile en la Copa Libertadores.

En ese sentido los piratas quieren evitar un bajón de calidad muy pronunciado en su plantel ante la fuga de sus principales figuras. Por lo mismo, el saber buscar en el mercado de fichajes será clave para el monarca nacional.

Pues bien, hay un potente nombre que está dando vueltas por Coquimbo pensando en su delantera. Viene de ser el goleador de nada más ni nada menos que Universidad de Chile, club con el que terminó su préstamo desde el fútbol brasileño.

“Ya hubo acercamientos”: Se despidió de Coquimbo Unido y ahora quiere quedarse

ver también

“Ya hubo acercamientos”: Se despidió de Coquimbo Unido y ahora quiere quedarse

El goleador de U de Chile que quiere Coquimbo Unido

De acuerdo al medio Tretis de Brasil, los piratas tienen en la mira a Lucas Di Yorio para la temporada 2026. El goleador argentino de 28 años ya no será parte de la U luego que los azules decidieran no comprar su pase, teniendo que volver al Athletico Paranaense.

Lucas Di Yorio cerró este 2025 como el máximo goleador de Universidad de Chile. ¿Será Coquimbo Unido su próximo destino? | Foto: Photosport.

Lucas Di Yorio cerró este 2025 como el máximo goleador de Universidad de Chile. ¿Será Coquimbo Unido su próximo destino? | Foto: Photosport.

Coquimbo Unido, también de Chile, está interesado en el jugador argentino, ya que el Athletico no ha mostrado intención de utilizar a Di Yorio. Ni siquiera de integrarlo al equipo de reserva, que ya ha comenzado los preparativos para el Campeonato Paranaense 2026. Di Yorio tiene contrato con el Athletico hasta diciembre de 2027”, detalló en mencionado medio.

Publicidad
“Quiere quedarse”: Coquimbo Unido arremete por Cristián Zavala y manda potente recado a Colo Colo

ver también

“Quiere quedarse”: Coquimbo Unido arremete por Cristián Zavala y manda potente recado a Colo Colo

Lucas Di Yorio anotó 14 goles y dio dos asistencias en 43 partidos con Universidad de Chile en este 2025, siendo el máximo goleador en el equipo adiestrado por Gustavo Álvarez. Su pase estaba tasado en 2,5 millones de dólares, una cifra demasiado elevada para los azules. ¿Podrán los Piratas encontrar una fórmula para ficharlo en este mercado?

Lee también
Revelan el primer conflicto entre Ortiz y la dirigencia de Colo Colo
Colo Colo

Revelan el primer conflicto entre Ortiz y la dirigencia de Colo Colo

Movidas 2026: Limache sorprende con fichaje de volante campeón en Brasil
Mercado de fichajes 2026

Movidas 2026: Limache sorprende con fichaje de volante campeón en Brasil

La teleserie de un cortado en la U: "Busca seguir a toda costa"
U de Chile

La teleserie de un cortado en la U: "Busca seguir a toda costa"

No es Cerezo: Católica busca cerrar a otro ex U de Chile en el mercado
Universidad Católica

No es Cerezo: Católica busca cerrar a otro ex U de Chile en el mercado

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo