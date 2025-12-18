Coquimbo Unido quiere apostar alto en el 2026 tras un año que quedó para la historia. El gran campeón del fútbol chileno se está trazando objetivos altos para el próximo año, sobre todo porque tiene que representar a Chile en la Copa Libertadores.

En ese sentido los piratas quieren evitar un bajón de calidad muy pronunciado en su plantel ante la fuga de sus principales figuras. Por lo mismo, el saber buscar en el mercado de fichajes será clave para el monarca nacional.

Pues bien, hay un potente nombre que está dando vueltas por Coquimbo pensando en su delantera. Viene de ser el goleador de nada más ni nada menos que Universidad de Chile, club con el que terminó su préstamo desde el fútbol brasileño.

El goleador de U de Chile que quiere Coquimbo Unido

De acuerdo al medio Tretis de Brasil, los piratas tienen en la mira a Lucas Di Yorio para la temporada 2026. El goleador argentino de 28 años ya no será parte de la U luego que los azules decidieran no comprar su pase, teniendo que volver al Athletico Paranaense.

Lucas Di Yorio cerró este 2025 como el máximo goleador de Universidad de Chile. ¿Será Coquimbo Unido su próximo destino? | Foto: Photosport.

“Coquimbo Unido, también de Chile, está interesado en el jugador argentino, ya que el Athletico no ha mostrado intención de utilizar a Di Yorio. Ni siquiera de integrarlo al equipo de reserva, que ya ha comenzado los preparativos para el Campeonato Paranaense 2026. Di Yorio tiene contrato con el Athletico hasta diciembre de 2027”, detalló en mencionado medio.

Lucas Di Yorio anotó 14 goles y dio dos asistencias en 43 partidos con Universidad de Chile en este 2025, siendo el máximo goleador en el equipo adiestrado por Gustavo Álvarez. Su pase estaba tasado en 2,5 millones de dólares, una cifra demasiado elevada para los azules. ¿Podrán los Piratas encontrar una fórmula para ficharlo en este mercado?